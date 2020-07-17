新冠肺炎〡張宇人料禁晚市措施再延長七日　促政府「輸血」助業界

香港新冠肺炎疫情持續蔓延，全港食肆在前日開始禁止晚市堂食，新例實施以7日為基準。飲食界立法會議員張宇人今日(17日)會見特首林鄭月娥後見記者，稱疫情影響令業界生意大跌，呼籲業主減租，同時建議引用599條，暫緩業主收數或是封舖，要求他們不可關水、關電及關門。 張宇人稱，不少業主「諗住我哋(業界)有錢，就諗住同我哋收租，搵執達吏，甚至出律師信」，但他強調業界承諾申領補貼後會補助員工薪金，形容現時情況是「政府不停輸血，業主不停抽血」，促業主能高抬貴手，「大家唇齒相依」，配合現時艱難時間。

張宇人稱現時禁晚市堂食措施現時維持7日，但相信有關措施會再延遲多7日，形容情況嚴峻。（羅家晴攝）

對於會否擔發引發倒閉潮，張宇人稱禁晚市堂食措施現時維持7日，但相信有關措施會再延遲多7日，形容情況嚴峻。張宇人又希望特首能「幫他們打打氣」，「輸多少少血畀佢地」，特別是飲食業界中的夜總會、酒吧等面臨停業，期望政府能在80億的「應急費」撥資源協助他們。

張宇人說，會面期間向特首表示，政府可參考新加坡四月通過的法例，立法禁止業主或債主在疫症、天災等情況期間，向無能力交租或履行合約的租客或債務人追討，他自己亦有計劃提出私人條例草案，效法新加坡做法。