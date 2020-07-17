梁君彥形容4年會期「驚濤駭浪」：有時唔知邊個係人、邊個係魔

立法會會期今日(17日) 完結，立法會主席梁君彥舉行記者會總結四年會期，形容這四年驚濤駭浪，如坐過山車般，「有時環境好好，但有時好似跌落深淵一樣，低處未見低」。今屆會期經歷兩個特首，梁君彥論盡兩人優劣，指前特首梁振英年代，雖然關係繃緊，「但有啲野做得到」，直到特首林鄭月娥上任後，一開頭有蜜月期，但一出現受爭議法案，關係隨即轉差。

梁君彥以「難為正邪定分界」來形容，「有時唔知邊個係人，邊個係魔」，角色可以轉換。他強調自己身為主席，只會公公正正處理議程，「人地點睇我，只要做盡責任，不會有後悔或其他野」。至於可否再連任主席，他稱想幾天後再告訴大家。