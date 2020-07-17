梁君彥形容4年會期「驚濤駭浪」：有時唔知邊個係人、邊個係魔

撰文：羅家晴
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立法會會期今日(17日) 完結，立法會主席梁君彥舉行記者會總結四年會期，形容這四年驚濤駭浪，如坐過山車般，「有時環境好好，但有時好似跌落深淵一樣，低處未見低」。今屆會期經歷兩個特首，梁君彥論盡兩人優劣，指前特首梁振英年代，雖然關係繃緊，「但有啲野做得到」，直到特首林鄭月娥上任後，一開頭有蜜月期，但一出現受爭議法案，關係隨即轉差。
梁君彥以「難為正邪定分界」來形容，「有時唔知邊個係人，邊個係魔」，角色可以轉換。他強調自己身為主席，只會公公正正處理議程，「人地點睇我，只要做盡責任，不會有後悔或其他野」。至於可否再連任主席，他稱想幾天後再告訴大家。
梁君彥形容過去4年會期「驚濤駭浪」。(李澤彤攝)
梁君彥稱，議會的政治光譜「闊到無倫」，有時對建制派都會感頭痛，但部分非建制議員卻「有得傾」。他認為大家的初心都是為香港市民謀幸福，不一定要南轅北轍。對於有立法會參選人表明要否決財政預算案，梁君彥指，立法會不屬於某一個議員，而是屬於全體市民，市民有自由選擇如何利用選票，但強調議員都應仔細考慮如何使用權力。
梁君彥又指，法律顧問正研究港區國安法的影響，未來一、兩星期會有文件給予議員，他認為若議員對於其言行是否違法，可以自行尋求法律意見。他又提及，早前與外國駐港領事見面，會上亦有提及港區國安法和香港局勢，又指自己不掌握國家機密，沒有能力勾結外國勢力，認為其他議員都可以放心議會對外工作。