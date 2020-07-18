立法會選舉｜張宇人無懼飲食界選民登記升：泛民應考慮數字未達標

新一屆立法會選舉提名期今日（18日）開始，多名參選人早上到政府總部提交提名表格。過往未太受關注的功能組別，由於有不少新人參選，令選情備受矚目。 擔任立法會議員20年的張宇人，今日報名參選飲食界功能組別，爭取連任。今年飲食業選民登記人數比上屆增加，他稱數字相較整體牌照數目不是太高，認為有升有跌屬正常。他又稱，有泛民人士早前聲稱以1萬個選民登記為目標，「我覺得佢哋要考慮點解咁高嘅目標，但做到咁低嘅登記選民。」

擔任立法會議員20年的張宇人，今日報名參選飲食界功能組別。（廖雁雄攝）

今年飲食業界的登記選民有近8,000人，其中團體票超過2,300張，個人票有5,600張，整體人數比上屆增加四成三。自由黨張宇人於早上提交報名表格後稱，今年登記選民人數非最高，而相對整體有牌食肆數目非太高。他又稱，每屆選民數目有升跌，當中或有選民因政治因素而登記。他稱，有泛民人士稱聲稱以1萬個選民登記為目標，「我覺得佢哋要考慮點解咁高嘅目標，但做到咁低嘅登記選民。」

被問到年屆70歲體力上能否應付繁重的立法會工作，張宇人稱體力、精力不是由年齡而定，「我同你走去嗰邊睇下我走得快定你走得快，唔係再走埋上山頂再走落嚟，我嘅體能多謝我媽媽。」他又稱自己做得耐會有經驗及網絡優勢。

盧偉國稱今次選舉工程艱鉅

報名參選工程界別選舉的盧偉國稱，稱近年立法會工作受挑戰，包括拉布、攬炒言論等，希望參選能令工程界日後有健康發展、可以重振經濟等。對於有新人有意參選，他稱不怕挑戰，但明白今次選舉為艱鉅工程。

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報名參選漁農界的何俊賢稱，今次取得136個提名，而爭取提名時較過往容易，認為選情正面。