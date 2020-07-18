立法會選舉｜爆眼教師擬戰教育界　葉建源：票源重疊或利建制派

新一屆立法會選舉提名期今日（18日）開始，多名參選人早上到政府總部提交提名表格。 競逐連任教育界功能組別的教協副會長葉建源今日報名參選，獲教協會長馮偉華及前教育界議員張文光支持。對於有民主派人士，包括爆眼教師楊子俊有意參選教育界，葉建源稱會尊重他們決定，但認為票源重疊影響選情，有機會令對手從中得利。 至於其對手教聯會副主席鄧飛表示參選為教育界「降溫」，葉建源質疑他的講法與實踐有別。

葉建源於早上10時多交參選下屆立法會的提名表格。他稱，參選為教育界建設更好制度，並希望能夠捍衛教育界的專業自主。

點擊即睇「立法會選舉2020」最新消息！

倘民主派多人出選 葉建源：建制派或漁人之利

於反修例運動中被警方射傷右眼的通識科老師楊子俊及北區區議員蔣旻正，同稱有意競選教育界。葉建源稱，尊重其他人的參選決定，但認為民主派若有多名候選人影響選情，甚至令建制派人士有漁人之利，但現階段難評估票源重疊的影響。

他稱會簽署確認書，當中提到的基本法及對特區效忠問題，同樣在參選聲明內提及。他認為重要是中央政府落實遵從一國兩制的實踐。他希望民主派人士能夠在議會內取得大多數，而不同派別的人士應聚焦在此。至於「35+」聲稱會否決財政預算案等，他稱於進入議會後再就策略作協調。

他又質疑對手教聯會副主席鄧飛為教育界降溫的說法，質疑他主張對違反操守教師加強罰則，認為會令教育界受攻擊，希望鄧飛可以再講清楚。

鄧飛亦於早上提交提名表格，他稱參選為政治化的教育界降溫，認為自己有信心得到中央及特區政府信任，有能力反映教師訴求。教聯會主席黃錦良稱不是有十足把握才決定參選，有不同人參選為好事。他稱界別內現時政治掛帥，甚至有教師違反教育專業，令社會對教師專業不信任。他希望將教師帶入議會，協助社會重建互信，而更有信心鄧飛獲政府及中央信任，更可解決教育界現時問題。