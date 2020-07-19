林鄭月娥：明日起公務員在家工作　強制全民室內公眾場所戴口罩

第三波新冠肺炎疫情不斷擴大，行政長官林鄭月娥今（19日）下午4時召開記者會，公佈五項新措施，包括明日起政府只提供緊急及必須服務，公務員在家工作，為期7日，大約六成公務員仍須上班；將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等；晚市禁堂食延長7日等。 她稱明白市民因「抗疫疲勞」而感到痛苦，呼籲市民再忍耐一下，又希望僱主不要裁員，並再次呼籲全港地產商、業主共渡時艱減租。

林鄭月娥開記者會交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

林鄭：防疫措施有反效果 不能一步到位

【17:17】對於現時病毒未明，為何政府仍有設室內及室外的限制；對於早前強制乘坐交通工具時戴口罩，至今發了多少張告票和警告。另外醫管局現時保護衣的存貨是否足夠，以及立法會的提名期及進行會否受影響？

林鄭表示，9月6日的立法會選舉沒有改動，強調選舉是嚴肅之事，不能夠隨便作修改，但亦沒有人可以告訴她疫情的變化。對於早前強制乘坐交通工具時戴口罩的措施，陳肇始稱，至今接獲40宗不遵守規則的報告，但暫沒作出任何檢控。對於為何只限室內場所帶口罩，陳肇始說，因不少確診個案，曾到過食肆、商場等室內場所，即使禁止堂食，大家仍會去超市、街市，故加強市民在室內佩戴口罩。

醫管局行政總裁高拔陞指，現時醫管局的防護裝備足夠三個月使用，其中外科口罩有3,200萬個、N95口罩有260萬個、眼罩有510萬，以及保護衣有580萬件。



【17:15】有記者問及，早前已有專家提出公務員應帶頭在家工作，惟政府在13號記者會卻稱公務員需要提供公共服務，當日與今日宣布公務員在家工作的說法是否矛盾？另外，政府現時有多少間酒店同意提供用作檢測用途，合共可提供多少個單位？

林鄭表示，政府在這六個月提出限制企業、個人行為的措施，每一項都有代價和反效果，需要不斷檢視，否則香港難以維持一個狀態。林鄭強調，政府每行一步，都需要視乎形勢作迅速應變，不代表上次的措施「行得少、行得錯」。她又指，上次3月推出公務員在家工作，亦引來不滿，造成一定影響，林鄭強調，不排除情況惡化會再出招，又指世界多個地方都出到「禁足令」，但香港這6個多月就是希望保住大家仍有正常生活。

對於酒店用作檢測地方，陳肇始稱，現時抵港人士要通宵在亞博等候檢測結果較辛苦，故都會安排在酒店等候。她又指，現時新規則599H訂明，若抵港人士來自高風險國家，他們上機前需要提供呈陰性的檢測結果，以及已經預訂14天做作隔離的酒店預約，強調商經局已經一直協助與酒店聯絡。

林鄭：疫情惡化會再出招 或用「禁足令」

【16:54】被問到在肺炎疫情下，政府會否延長立法會選舉提名期，林鄭月娥指，這一刻立法會選舉無改動，指選舉是嚴肅的，不可隨便修訂。

【16:45】林鄭月娥指，若疫情嚴峻檢疫措施不足，將檢視駿洋邨第二階段、即10月交樓的情況，但首階段交樓會繼續。

【16:35】林鄭表示，若疫情惡化會政府難保不會再出招，例如其他城市的禁足令，「大家唔准出街」，但此措施過去6個月毋須使用，令市民生活得比較正常。

DSE周三放榜 學生毋須回校

【16:30】林鄭月娥指，政府相對成功地令學生完成中學文憑試考試，7月22日將是放榜日。以往做法是所有學生回校領取成績通知書，政府現宣布要求學校採取措施盡量令學生毋須返學，透過電子版成績通知書得知考試結果；及透過網上或電話進行輔導工作；對於有必要回校的學生須分時段安排。而大學聯招等招生工作可以在網上進行。

林鄭月娥開記者會交代最新防疫措施。（李澤彤攝）

晚市禁堂食延長7日

【16:19】上周三起，食肆在晚上六時後禁堂食。林鄭宣布，有關措施生效期延長七日。加強預防工作方面，在九龍東如慈雲山一帶先做，社署等有關部門會為該區長者提供支援。

【16:15】林鄭公布最新應變措施，由明天（20日）開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃枱服務暫停，有關公務員在家工作，各部門稍後會公布詳情。林鄭強調，近六成公務員須上班，提供緊急服務，包括紀律部隊及抗疫工作，明言不想市民有錯覺以為公務員全部不用上班。

至於限制餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食的措施，將會再延長七日，林鄭月娥表示，曾經考慮將禁止堂食伸延至早市及午市，經研究後認為與市民日常生活有太大落差，仍然有市民需要上班，因此沿用上周做法。

政府日前設新規例強制乘搭公共交通工具人士佩戴口罩，林鄭月娥表示，過去幾天觀察到有零星乘客不守規矩，未來再出現類似情況，不排除會執法及檢控。她稍後會召開行會特別會議進行新的法律工作，將佩戴口罩要求伸展至所有室內公共場所。

過去兩周每日病毒檢測量近一萬

【16:09】林鄭月娥表示，今早召開政府高層會議，獲知今日最新確診個案超過100宗，創單日個案新高。今次疫情以本地案為主，更嚴重，更棘手，因涉群組很多，包括的士司機、安老院職員等。

林鄭指，今次疫情給本地個案為主，需要迅速應變，嚴峻疫情亦不只局限於香港，至今全球確診個案高達1,400萬宗，死亡人數60萬。香港現時疫情爆發，部份原因與全球疫情有關，亦有早期控制得好，但進入開放經濟體後又再爆發的疫情。

面對本地疫情涉及群組及行業眾多，政府採取策略，大量增加檢測確診人士可以接觸到的人，希望盡早識別其他可能的隱性感染者。

她指出，過去兩周政府每日病毒檢測數量接近一萬；針對幾個群組展開社區較高風險群組病毒檢測，包括安老院，重點先做確診個案集中的九龍東，目前已經為113間九龍東安老院完成檢查，3000個樣本全部呈陰性。

其次是的士司機，由於行業流動性高，政府請的士司機預約在全港九新界做樣本採摘，共5000人登記，800多人已採樣。第三個群組是食肆，目前已經向166間食肆派發深喉唾液測試樣本瓶。

林鄭月娥聯同多名局長見記者。（李澤彤攝）

食物及衛生局局長陳肇始今日（19日）表示，公務員事務局已指示各部門主管，將員工分組，適當時可安排員工在家工作。她表示，當局會檢視有關做法，強調不能忘記市民對政府服務有一定期望，會盡量作出平衡。

今年3月，政府曾安排公務員在家工作，但疫情近月再爆發，政府未有作相同安排。政務司司長張建宗日前表示，社會對公務員是否在家工作有誤解，指第一波疫情爆發時較多員工在家工作，是因為當時口罩等防疫物資短缺，但現時防疫物資較充足，政府在工作場所加多了防護措施。