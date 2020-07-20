立法會選舉｜兩辦指初選違法　民主派批無理據：政府勿押後選舉

民主派初選早前結束，港澳辦、中聯辦之後發聲明批評民主派初選涉嫌違反顛覆國家政權罪。民間人權陣線及部分民主派參選人今日（20日）召開記者會，反駁兩辦聲明對民主派初選的指控，強調沒有理據顯示初選違法。 民陣副召集人陳皓桓指，港府不應拖延或取消9月的立法會選舉，反而應該在兩星期內，做好防疫措施。人民力量陳志全指，立法會換屆是《基本法》下的憲制責任。

陳皓桓指，港府不應拖延或取消9月的立法會選舉，反而應該在兩星期內，做好防疫措施。（余俊亮攝）

陳皓桓在記者會表示，初選是61萬名香港市民與初選參選人、民主派共同舉辦的活動，絕不違反國安法，強調有關方面應尊重市民享有的參選權，尊重市民選擇，不應DQ、打壓任何一個人，否則都是DQ整個民主派。

被問到為何反對押後選舉，陳皓桓回應指，不少專家均指，第三波爆發與檢疫措施不足有關，並非因為民主派做的任何事。他指，過去數星期、專家及民主派都一直要求政府做好防疫工作，但政府一直拖延，才導致爆發，故政府與其考慮取消選舉，不如先做好所有防疫措施。

他又指，不少外國國家今年都有大選舉行，他們都有推出特別措施，令選舉順利舉行，而香港的疫情已不及剛進行選舉的新加坡等地嚴重。有意競逐連任的新界西朱凱廸指，有建制派提出應押後選舉，但他舉例指，新西蘭已準備，在疫情下如何選舉。

陳皓桓又指，相信選舉一旦押後，對民主派選情不會有很大影響，但選舉是憲制責任，將影響包括防疫抗疫基金等民生項目，故不應押後。社民連梁國雄補充指，如果疫情無法壓止，特首林鄭月娥應該下台，他反問美國總統特朗普會否膽敢以疫情為由，押後選舉。

張崑陽：九龍西4民主派一同交表顯團結

民主黨議員許智峯表示，初選是公民活動合法、合情及合憲，強調參與理直氣壯。他又指，在座民主派不少人傳統上是競爭對手，但他們要讓市民見到，他們已聯成一線。公民黨李予信強調，政權需要面對不同的民意，又指政府一直都沒表示民主派「35+」為何會非法，強調「35+」是要行使《基本法》所保障的否決權。

前民間外交網絡發言人張崑陽指，初選結果出爐後，市民會期待他們協調，所以數位九龍西的參選人將一同交報名表參選，以視團結。參選新界東的劉頴匡指，初選不止是選舉，更是大型群眾運動。未來的打壓亦是不分派系，市民9月一定要不分派系地支持，相信9月6日是更波瀾壯闊的運動。

陳志全指，在所有選舉中參選的陣營，都是為了奪取議會的主導權，過去建制派如是，反問民主派希望取得主導權為何會犯法。將參選超級區議會的岑敖暉提到，立法會作為憲制機關，不可能因為疫情而停擺，反問「林鄭會唔會因為咁唔返工？」他又指，市民應關注前線醫護的壓力，不論9月有何立場，市民都應保護好自己，不應對疫情掉以輕心。

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