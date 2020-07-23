財經加零一．精華｜羅永聰料曾國衞拍板押後選舉：不重蹈區選覆撤

立法會選舉九月舉行，全國人大常委譚耀宗等多名建制派核心人物近日頻頻向傳媒放話，指新冠肺炎疫情嚴重，建議政府押後立法會選舉。 前財政司司長政治助理羅永聰接受《香港01》節目《財經加零一》訪問，指政府經歷過去年建制派在區議會選舉大敗一役後，不會再重複犯錯，加上觀乎新任政制及內地事務局局長曾國衞的處事作風，羅估計曾國衞將向特首林鄭月娥提出押後選舉的建議。

羅永聰續指，建制慘敗一役令到本身主事的官員、時任政制局局長聶德權「揹晒鑊」。（黃舒慧攝）

羅永聰在節目中提到，去年區議會選舉投票日前夕，建制圈子建議政府因社會安全為由，押後區議會選舉，不過最終政府決定如期去馬，他透露當時建制派和政府向中央匯報選情時，均指建制選情沒有大問題。

不過，建制派在區選大敗。羅永聰透露，建制慘敗一役令到本身主事的官員、時任政制局局長聶德權「揹晒鑊」，有人批評如押後選舉可能不致於輸得這麼厲害，因此甚至有傳聶要被送走，獲特首林鄭月娥「力保」之下，聶才被平調至公務員事務局擔任局長，不致於丟烏紗。

羅估計，根據曾國衞在票站「關愛隊」和民主派初選的「搶韁」作風，相信他屆時會向林鄭提出押後選舉的建議。