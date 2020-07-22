國安法｜身背7罪名　陳皓桓籲港人戰勝恐懼　繼續發聲道出真相

民主黨前主席劉慧卿今日（22日）於網台節目《議會內外》中，訪問民陣副召集人陳皓桓，討論香港年青人如何面對港版國安法下的香港社會形勢。 陳皓桓指，自己現時身背7條與非法集結相關的罪名，但對未來不會恐懼，會繼續為香港人和平發聲，也寄語香港人戰勝恐懼，繼續發聲，將真相展示給全世界，防止當權者篡改歷史。

陳皓桓接受劉慧卿訪問。（《議會內外》節目截圖）

劉慧卿問到，國安法實施前有沒有恐懼感。陳皓桓指，當然有過一刻的害怕，但隨即又想到必須戰勝恐懼，否則什麼都做不到，笑言：「留在家中就怕飛機撞過來，在外面就怕掉下水，難道就什麼地方都不用去了？」他又指，今年7.1上街的人比預期中多，相信至少有10萬人，但過程大致和平，只有零星的破壞事件，但指「警方水炮車就好唔和平，行到邊佢射到邊」。

陳皓桓提到，現時有7條控罪在身，2宗案在區域法院審理當中。他指，不會感到害怕，因為香港去年以來的運動，有不少年紀、世代、國籍、種族的人一起支持，力量很大，有很多人支持。「理念是刀槍不入的。」

道出真相 防止當權者篡改歷史

陳皓桓又指，過去一年香港人經歷過太多事件，現時舉個牌都可以被指違反國安法，擺個街站都可以被警察重重摔在地上（指立法會議員尹兆堅，7.1當日被捕一事），情況愈來愈惡劣。不過他認為，今日所做看似「無用」的事，其實都是將事實展現給傳媒、國際社會看，令更多人知道事實真相。他指，如果不堅持說出真相，「真相」就會由當權者和盲從他們的人所主宰。

陳皓桓舉例指，元朗7.21襲擊，現時被深藍陣營扭曲為「林卓廷搞事」、被監警會報告說成「白衣人和黑衣人打鬥」，這些都是錯誤的說法，港人必須繼續發聲，將證據公諸於世，讓更多人知道真相，否則歷史就會被篡改。亦因如此，他不同意部分年輕人所指「老一輩民主派一事無成」，因為不論幕後幕前，所做的事情不是一時之間見到效果，而是長遠的。