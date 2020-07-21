國安法│台灣拒批2香港人員簽證　政制局：兩地經貿交流仍繼續

台媒日前報道，台灣陸委會香港辦事處代理處長高銘村申請延續工作簽證時，被港府要求簽署「支持一個中國」聲明，因而被迫離港。據當地媒體報道，陸委會不再發出工作簽證予香港駐台辦事處人員，並引述陸委會回應指基於平等互惠的原則，採取同樣行動反制。 政制及內地事務局回覆，證實有2名香港派遣人員的居留簽注不獲台方批准，相關人員於較早前已返回香港工作。政制局重申，經貿文辦一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。

據當地媒體報道，陸委會不再發出工作簽證予香港駐台辦事處人員，並引述陸委會回應指基於平等互惠的原則，採取同樣行動反制。(資料圖片)

據台灣傳媒日前（19日）報道，台灣當局近日已不再向香港駐台辦事處人員續發工作簽證，亦有駐台港辦人員因簽證問題而離台。

台媒引述陸委會指，駐港機構是經過台港政府協商並換文同意設立，港方應依雙方協議保障該機構不受任何政治干擾，且不應在雙方同意的規範外，設置「不必要的障礙」，希望能回到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流及雙方民眾的權益。但就未有證實台北經濟文化辦事處代理處長高銘村是否因為拒簽「支持一個中國」聲明而離港。

根據當地報道，除高銘村外，多名主管亦因同樣原因離港返台，接任人亦因未能申請簽證，尚未能到港赴任。據悉，台灣駐港辦的5名組長中僅剩1人在港。

陸委會是台灣統籌處理海峽兩岸事務的專責行政機關，於香港的辦事處名為臺北經濟文化辦事處，前身為中華旅行社。2018年6月，盧長水接替處長一職，同樣因工作簽證遲遲未發而無法來港赴任，該職亦因此空缺近15個月。