中美領事館風波｜工聯會發起網上聯署　促終止駐港澳美領館運作

中美交鋒持續升溫，中國駐美國侯斯頓總領事館7月21日傳出館內有人焚燒文件後，中國外交部證實，美國同日突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館。 工聯會今日（24日）發起網上聯署，強烈譴責美國粗暴干預中國內政，並堅決維護中國主權及安全，要求終止美國駐港澳領事館運作。

工聯會會長吳秋北昨晚在Facebook說，美國無理勒令中國駐侯斯頓總領館72小時內關閉，「無賴做法登峰造極，世界啞然。」（資料圖片/盧翊銘攝）

工聯會表示，美國日前要求中國在72小時內關閉駐美國侯斯頓總領事館，做法完全是美方對中方的政治挑釁，嚴重違反中美領事條約有關規定，亦嚴重違反國際法和國際關係基本準則，強調美國蓄意破壞中美關係，舉措蠻橫無理，該會對美國行徑表示強烈譴責。

工聯會認為，美方無理要求中國駐美侯斯頓總領事館關閉，是干預中國事務和損害中美關係的新一輪進擊，認為中國在政策對等的原則下，實施反制措施，以維護國家主權和國家尊嚴，實屬合情合理之舉。

工聯會促停止美國駐港澳總領事館運作，關閉煽動本地政治不穩的基地，讓香港恢復安寧，並呼籲美國停止一切挑釁、煽動的舉措，停止進一步損害中美關係，免自招損失。

工聯會今日（24日）發起網上聯署，強烈譴責美國粗暴干預中國內政，並堅決維護我國主權及安全，要求終止美國駐港澳領事館運作。

吳秋北：美國無賴做法登峰造極 世界啞然

工聯會會長吳秋北昨晚在Facebook說，美國無理勒令中國駐侯斯頓總領館72小時內關閉，「無賴做法登峰造極，世界啞然。」

他又說，在大國博弈下，香港往往被美國當棋子，「此刻不刷下存在感，實在有失敬意」，認為現在是時候關閉香港美領館。