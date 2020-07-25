新冠肺炎｜林鄭月娥：不會貿然實施「禁足令」　有關謠言居心叵測

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，波及全港多個地區，昨日網上有人盜用《香港01》名義發放假新聞，謠傳《香港01》引述民建聯立法會議員周浩鼎稱，政府星期一實施「禁足令」，並停工、停市7天。《香港01》嚴正澄清從無發布有關消息，又指有關的所謂「新聞」全屬偽造，《香港01》將保留一切法律權利，追究捏造散播者的責任。 特首林鄭月娥今日（25日）於社交網站發文，指留意到近日不斷有關於「禁足令」的虛假訊息流傳，甚且盜用某些媒體的名義發放假新聞，批評這些惡意的謠傳居心叵測，更令抗疫工作百上加斤，各界應強烈譴責。林鄭月娥認為，香港目前的情況，仍有進一步限制處所營業及減少市民出外的空間，但強調不會貿然使用極端舉措，又形容「禁足令」有如「宵禁」，影響深遠，須小心行事。

林鄭月娥表示，不會貿然實施「禁足令」，有關謠言居心叵測。（資料圖片/盧翊銘攝）

林鄭月娥文中總結政府於過去近一個月的抗疫措施，政府正全速開展多個方面的工作，包括透過公私營合作，加強檢測能力、增加抗疫設施，以及策劃進一步管控措施，指香港現時仍有進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，惟「禁足令」有如「宵禁」，影響深遠，政府必須非常小心行事，強調若非萬不得已，不會貿然引用極端舉措。

林鄭又批評近日網上有關「禁足令」的謠言居心叵測，盜用某些媒體的名義散布惡意流言，令抗疫工作百上加斤，認為各界應予以強烈譴責。

特首林鄭月娥指，中央一直十分關心香港的疫情變化和支持特區政府的防疫抗疫工作。（資料圖片）

林鄭批評網上有關中央的謠傳為抹黑：令人氣憤

另外，林鄭指中央一直十分關心香港的疫情變化和支持特區政府的防疫抗疫工作，近日亦在在加大檢測能力及改裝亞洲國際博覽館的工作上提供協助，但有一些別有用心的人又藉此散播謠言，指有內地醫療團隊到香港的公營醫院提供診治服務，或把港人的基因樣本送回內地等，批評有關傳言抹黑中央，破壞特區和中央的關係，令人氣憤。

她呼籲市民暫時忍耐生活上的不便，堅守社交距離，減少外出，希望商舖業主和企業僱主與市民共渡時艱，齊心抗疫。

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