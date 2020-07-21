新冠肺炎｜有指未來數日可能實施禁足令　政府澄清：絕無其事

本港正面臨第三波新冠肺炎疫情，連日新增數十至逾百宗個案，大部份均屬本地個案，有政府抗疫專家曾表示，若新防疫措施推行後，確診宗數仍以幾何級數上升，或需實施「禁足令」。 政府發言人今日（21日）發聲明指，有謠言聲稱政府可能在未來數日實施「所謂『禁足令』」，發言人澄清絕無其事，提醒市民千萬不要被虛假消息誤導，亦不應散播謠言引起不必要恐慌。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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自7月初本港的本地感染個案急增，並出現大量源頭未明個案。港府連續兩周收緊防疫措施，務求令疫情放緩。最新的防疫措施自本周初推行，包括宣布公務員在家工作、延長食肆禁晚市堂食等，並將立例規管市民須在室內公共地方戴口罩。

政府抗疫專家袁國勇及許樹昌本周初曾指，應視乎新防疫措施是否有效，若個案數目仍以幾何級數上升，應考慮推禁足令；衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（20日）亦提及，若情況持續惡化，政府有可能需推更嚴厲措施，包括禁足令（lockdown），但她強調不希望會發生。

政府發言人今日發新聞稿指，「政府可能在未來數天實施所謂『禁足令』」屬謠言，澄清絕無其事。發言人又稱，現時疫情嚴峻，應該齊心抗疫，籲市民千萬不要被虛假消息誤導，更不應發放或散播謠言，引起不必要恐慌。

政府發言人又呼籲，市民應繼續遵守社交距離的指引，減少外出，同時保持個人和環境衞生。市民亦應留意政府公布疫情相關的最新消息。