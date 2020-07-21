新冠肺炎｜馬仲儀：醫護前線加班感疲累　籲勿搶檢驗　促在家工作

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚（20日）公布調亂兩份新型肺炎檢測結果，將一份陰性結果當作陽性，事件涉實驗室人員太疲倦，並就此致歉。公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言，無論是衞生署或是醫管局的同事都不斷加班，大家對疫情感緊張及疲累，又不滿有私人公司要求員工提交健康證明書，導致大量人士進行病毒化驗，「如果你肯俾佢哋喺有證明後先返工，咁你不如俾佢哋在家工作。」 協助政府作病毒化驗的私人化驗所，病理檢驗中心主任黃利寶透露，私人市場同樣飽和，同事每日加班至淩晨1時。他留意到，有不少人士化驗是希望取得證明過境，「無時間去entertain（招待）呢啲。」

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生（左）及衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯醫生多次向病人致歉。（李澤彤攝）

有公司要求員工有陰性證明才可上班

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，有部份要求進行病毒檢測的市民，是因為有私人機構要求員工出示陰性證明方讓他們上班，「其實驗咗都係代表嗰段時間無事，如果你肯畀佢哋喺有證明後先返工，咁你不如畀佢哋在家工作。」

衞生署醫生人手只有10% 資料要人手輸入

馬仲儀坦言，所有醫護同事均不斷加班工作，前線同事對疫情感到十分緊張及疲累，幸好現時的防護裝備仍足夠。

談及今次調亂檢測結果的事件，她說：「衞生署同事，除咗化驗所，衞生署醫生個啲人手過去跌到10%，所以佢哋係不斷不斷加班。」加上衛生署的電腦表現非外界所想的理想，不少資料需要大量人手輸入，當周未時報告更新得更慢，「我哋都有反映過，但相信衞生署唔會短時間可以改善到。」

現時政府共委託5間私人化驗所協助進行檢測，其中凱普香港分子病理檢驗中心主任黃利寶透露，在第二波爆發的3月時每日最多檢測300個，但由7月初起的第三波爆發開始已升至每日數百個，至昨日已經是每日1,000個。

除了檢測數量增加外，當中的陽性個案亦同樣增加。他說：「今次高咗（陽性）好多，噚日都已經有3個陽性。有病人無咗味覺兩星期都未去醫生，結果一驗咪陽性。」化驗所最近多了想過境的人士希望進行檢測，他透露，同事已經要加班由早上8時，工作至淩晨1時，「無時間去entertain（招待）呢啲。」



混樣檢測操作上不可行 化驗師人手短缺是主因

對於有建議指檢測可改用混樣檢測，大批去做檢測，減低化驗所壓力。黃利寶指，紅十字會一直使用混樣檢測來檢驗血液，但就今次作病毒檢測則不可行。他解釋，因為深喉唾液比較其他血液等濃稠，若要做混樣檢測便要先化淡樣本，「化淡我哋要做兩個鐘，但其實做返單一檢測只係一個鐘，所以結果只會用少咗色紙，但人手就反而增加咗。」

能否再增加檢測名額？他直言，香港的化驗師人手短缺，每年畢業的人士僅得數十人，故根本無法再增加，「可以由過去1,000做到3,000，只可以加班去做。」

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