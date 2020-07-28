陳智思澄清：美資銀行戶口年初已被關　與國安法無關　FT有誤導

行政會議召集人陳智思接受外電訪問時表示，一間美國銀行關閉了他的戶口，惟未有透露該銀行的名稱。他又指，得悉本港一些高級官員也面臨同樣情況，在美國落實《香港自治法》後，將導致銀行在與當地官員打交道時更加「謹慎」。 陳智思今（28日）回覆《香港01》查詢時澄清，該美國銀行早於今年初已關閉其戶口，強調與《港區國安法》完全無關。他解釋，由於自己是「高知名度政治人物」（PEP, politically-exposed person），在近年國際監管機構的新要求下，不少外資銀行均拒絕與PEP有生意來往，估計因此才關閉了他的户口。

陳智思稱，根據國際監管機構近年的要求，不少外資銀行已拒絕與「高知名度政治人物」有生意來往。(資料圖片)

陳智思：《金融時報》報道或有誤導成份

陳智思說，《金融時報》(Financial Times)的報道或有誤導成份，當時對方欲向他查詢《港區國安法》落實後，會否有外資銀行拒絕他及一眾政府官員開立戶口，他當時解釋由於他們屬PEP，根據國際監管機構近年的要求，不少外資銀行已拒絕與他們有生意來往，而自己於年初已被一所美國銀行取消户口，強調與《港區國安法》完全無關。

陳智思​：銀行無分藍定黃

陳智思更表示，美國落實《香港自治法》作用不大，因本身國際監管機構已規定，全球所有銀行在處理PEP的户口申請時，需經過重重審查，強調不只建制派及政府官員受影響，民主派人士亦然，「銀行呢啲無分藍定黃」。但他承認，現時本港官員在全球開銀行户口的難度增加，他曾與一些前官員討論，得悉有人亦遇到同樣情況。



早已取回戶口款項

陳智思透露，該銀行戶口開立約一年多，在被關閉後已於四月取走所有金錢，他不願透露該銀行的名字，但指自己在其他美國銀行仍有戶口。至於在香港的銀行户口，陳智思解釋因他們知道自己的身份，故未有取消户口情況發生。