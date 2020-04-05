【新冠肺炎】陳智思：如有需要將暫時關閉非必要企業　禁餐廳堂食

新冠肺炎疫情持續，行政會議召集人陳智思今日（4月5日）在港台節目《給香港的信》中表示，隨著疫情第二波爆發，政府已加強限制措施，若未來有需要，或會要求所有非必要企業暫時關閉、禁止餐廳堂食，讓更多人留在家中。

陳智思（資料圖片/張浩維攝）

陳智思表示，香港迎來第二波爆發，很多人會問，政府做得是否足夠？是否需要做更多？他憶述，疫情初期在中國內地爆發時，有很多人也要求政府加強與內地的邊境管制、關閉學校等。他指，政府在作決定時要考慮更多，例如當時有85%往返人流是本地居民、措施對商業活動和家庭有什麼影響、檢疫隔離設施在社區引起的爭議等。

陳智思提到，很多人批評政府應該做快點，但政府要考慮到很多實際和行政上的問題，以及背後的經濟代價，例如可能有人因此失業或破產。

他指，任何地方政府都要面對這些兩難，要考慮是否犧牲中小企利益和人民的就業，但另一方面則是醫療體系的負擔和人命風險。陳智思相信，這亦是部分西方國家政府面對疫情反應相對緩慢的主因之一，開始時領袖只當這是另一形式的流感爆發，未有採取更強力措施，但後來疫情迅速蔓延，醫療系統崩潰，西方國家才採取比現時香港更嚴厲的措施。

陳智思早前與葉劉淑儀等建制派議員訪美。（資料圖片/高仲明攝）

陳智思指，曾經有一段時間，部分人會認為香港已採取「壓平曲線」（flatten the curve）的策略，暫時控制病人的增長率，但不能鬆懈，因為疫情在歐美爆發後，很多在當地的港人回港，迎來第二波爆發。

對於有人批評政府未有採取更強力管制，禁止非本地人到港，陳智思以3月21日為例，13,494名抵港人士中，12,256名是香港居民，其餘的多數是來自澳門或台灣（當時仍未受檢疫令影響），只有260人即整體約2%是外國居民。實際上3月初截至3月29日，確診人數由約100增至640人，當中只有13名新增患者是非本地居民。

陳智思表示，自從疫情第二波爆發後，政府已採取進一步措施，部分措施包含罰則，但目的終歸是希望市民提高警覺。他表示政府仍然有空間「加辣」措施，例如限制食肆只准賣外賣、要求非必要的商戶關門、實施更嚴厲的邊境管制等，這些行動可能會帶來更多經濟代價，也可能在民間帶來更多恐慌，但如為防止疫情繼續惡化，這些措施可能有其需要。