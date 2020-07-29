立法會選舉｜因疫情延投票　2組民調數據顯示：愈遲對建制愈有利

新冠肺炎第三波疫情下，政圈昨日（28日）傳來重大消息，立法會選舉將會押後一年，明年9月才再舉行。 押後選舉一年，對政局有何影響？從客觀民調數字分析，時間拖得愈後，民情對政府／建制派愈有利。 有學者指出，無論政府延遲選舉具體目的為何，客觀上都會對建制派選情有利，再加上特區政府自身公信力不足，質疑政府改期動機的聲音料難避免。

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外界一般認為，疫情之下如照常選舉，對建制派有三大不利因素：一、疫情下中港兩地人員來往不便，長居內地的市民或未能返港投票，而傳統智慧告訴人們，與內地聯繫較多的人，坊間相信較傾向支持建制派；二、疫情陰霾下，抵抗力較弱的長者外出排隊投票的意慾下降，而長者被認為是建制派的大票倉；三，經過民主派初選逾60萬人投票、港區國安法刺激，政治氣氛高漲，一般相信會提高民主派支持者投票意慾。換言之，押後選舉，邏輯上必然對建制有利，但現實上又是否如此？或許可從兩組滾動民調數據找答案。

立法會選舉或會延期。（資料圖片）

香港民研數字：政府民望隨時間緩慢回升

根據香港民意研究所的數字，特首林鄭月娥的評分由去年6月修例風波爆發後急挫，去年11月區議會選舉前夕（調查日期為11月15日至21日）只有19.7分。建制派最終在11月24日選舉中崩潰式大敗，外界廣泛相信，這是由於政府在修例風波的表現不濟，立場傾向政府的建制派，選情受到直接影響。

今年2月中，受到疫情初爆、政府初期拒絕封關、口罩荒、見記者期間的言論等因素影響，林鄭評分跌至18.2分最低點。不過評分隨後回升，至近兩個月靠穩至28、29分左右水平，雖然都是不高，但總算高於最低時期，且有慢慢回升的趨勢。

對特區政府信任度方面，也有類似的趨勢。對政府信任度淨值（信任減不信任）於去年區選前夕為-41.3%，今年2月中跌至-61.7%的最低點。數字由3月起回升至負三成多的水平，近幾個月巡迴在接近的水平，最新一次調查（7月20日至24日）為-35.5%。

《路透社》調查：時間愈遲 對民主派愈不利

與此同時，《路透社》一項民意調查，可以從另一個角度提供佐證。根據一項每3個月更新一次的調查，去年12月，有41%受訪者表示整體上「非常支持」反修例示威，今年3月降至40%，6月再降至34%；表示「非常反對」示威的受訪者，去年12月有24%，今年3月降至21%，但今年6月大幅升至28%。

針對民主派提出的訴求，民調同樣顯示類似現象。有關要求獨立調查反修例事件，去年12月有74%受訪者表示支持，今年3月微升至76%，但至6月卻大跌至66%；表示「不答應任何訴求」的受訪者，去年12月有16%，今年3月微跌至15%，6月卻大幅升至21%。

綜合以上機構的民調數字，可以得出兩個分析：隨著示威熱度的下降以及疫情初期的亂象過去，特首以至整體政府的民望有緩慢的回升；另一邊廂，民主派的聲勢亦會隨時間過去而逐漸散失。此消彼長下，時間拖得愈久，整體民情對於建制派的選情愈有利。

再加上文首提及，疫情過後建制派兩大票倉，即長居內地港人及長者，往票站投票的意慾及便捷度大增。所以不管從哪個角度看，以目前社會狀況舉行選舉，對建制派都較為不利，如果推遲個一年半載，屆時疫情或已緩和，民主派亦可能欠缺大議題作為立足點，選情難料。

成名分析，不管目的為何，延遲選舉客觀上都會對建制派有利。（資料圖片/歐嘉樂攝）

成名：延遲選舉可為建制派爭取時間

科技大學社會科學部副教授成名表示，自港區國安法公布以來，外界認為或會有更多游離票源流向民主派，建制派要在未來一個多月內扭轉民情殊非易事。延遲投票日期，不論目的為何，客觀上都可以為建制派爭取時間扭轉民意。「延遲幾個月或半年，期間都可以有很多新事情發生，給時間建制派做選舉工程。當然，不是說建制派一定能扭轉，但起碼為他們爭取時間，提供變數。」

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