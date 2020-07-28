立法會選舉︳田北俊斥政府押後選舉屬輸打贏要：無可能押後一年

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第三波新冠肺炎疫情未有消退跡象，本港確診數字連日破百，波及9月立法會選舉進行。消息指，政府將決定押後選舉，預料在8月初公布消息。

自由黨榮譽主席、希望聯盟發起人田北俊批評政府輸打贏要，直指美國總統特朗普民調落後9個百分點，但特朗普不會要求押後總統大選，「又唔見佢（特朗普）話要畀做佢做一年總統？隔到下年先選。」

田北俊批評政府輸打贏要，直指美國總統特朗普民調落後9個百分點，但特朗普不會要求押後總統大選，「又唔見佢（特朗普）話要畀做佢做一年總統？隔到下年先選。」（鄭子峰攝）

曾鈺成指卸任議員可出席緊急會議　田：名不正言不順

田北俊認為，肺炎疫情愈來愈緊張，他認為處理疫症是重要的，不過因疫情嚴重而押後選舉，他對此說法有所質疑。

田北俊解釋，選民排隊投票只是「一條龍」，並非「幾百人、一千人圍埋一堆」。田北俊假設，某票站有一千人排隊輪候投票，選民只會受到排在他們前後的一至兩人影響，加上選民與選民很大機會本身並不認識，不會談話，「話之你前後排隊有幾百人呀！」。

田北俊又指，角逐連任美國總統的特朗普在民調落後9個百分點，「又唔見佢（特朗普）話要畀佢做多一年總統？隔到下年先選？」

立法會前主席曾鈺成指出，若押後選舉令立法會出現真空期，政府可引用《立法會條例》第11條，由行政長官指示，在有需要做立法工作時，由剛卸任的立法會主席，與剛卸任的議員召開緊急會議。田北俊早已表明市民不會接受曾鈺成的說法，直言「無可能押後一年」，又指要求卸任議員出席緊急會議是「名不正言不順」，通過的法律已不會有公信力。

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