01獨家│港府擬提呈人大決議　賦權本屆立法會自動延長一年

新冠肺炎疫情又趨嚴重，原本9月舉行的立法會選舉已有變數。據可靠消息指，政府決定押後選舉一年，會期由2021年10月1日開始。 然而，《基本法》寫明立法會每屆任期為4年，若換屆選舉延後一年的話會出現一整年的「真空期」，影響立法及政府運作。消息指，為了解決這問題，政府方面將會提呈人大決議，令今屆立法會延長一年。

消息指，立法會選舉及會期將會延後一年。（資料圖片）

押後一年會引起「真空期」 影響政府及立法工作

消息人士指，政府決定押後選舉及立法會會期一年，但由2020年10月至2021年9月，將會出現立法會「真空期」。而立法會不單止具有立法功能，且有審批撥款等的實際日常工作，延後一年會嚴重影響相關工作，更影響政府日常施政甚至公共服務質素，應加以避免。

立法會前主席曾鈺成早前提出選舉押後一年，而「真空期」將可以由行政長官提出，請現屆立法會主席召開臨時會議來處理事務，然而無可避免會帶來一定程度的影響。

消息指，立法會選舉及會期將會延後一年。（資料圖片）

消息指，為解決這個問題，政府將會提呈人大決議，臨時處理《基本法》規定的4年任期限制，讓現屆立法會議員延任一年，以填補「真空期」。消息指，有關安排未來短時間內會公布。