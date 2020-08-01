立法會選舉延期｜至少4議席空缺未填補　補選與否視乎1關鍵因素

本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，政府宣布今年9月舉行的立法會選舉將押後一年，至2021年9月才進行。 為解決立法會期「真空」問題，消息指政府將提呈人大決議，令本屆立法會延長一年。在經歷宣誓及「DQ」案後，現時立法會有4個議席空缺，倘立法會會期延長一年，是否意味選管會有足夠時間，為懸空的議席進行補選？

立法會內現時有4個議席懸空，令現屆立法會暫餘下66名議員。（資料圖片）

今屆議會原本由70名議員組成，惟梁國雄於2016年宣誓風波中被取消議員資格後，一直上訴至今，其議席一直空缺；同時，區諾軒和范國威亦因周庭及劉頴匡提出的選舉呈請得直，而被裁定「非妥為當選」，去年12月即時失去議席。

立法會今年1月3日刊憲宣布議席出缺，選管會其後指出，據《立法會條例》規定，議席補選不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，即限期為今年5月31日或之前。選管會解釋，考慮到去年區議會選舉遇到前所未有挑戰，並預計補選籌備工作需時逾6個月，故當時未能安排補選。

最後一個已空缺的議席，是今年5月被委任為勞工及福利局副局長何啟明原來的勞工界議席。該議席當時同樣由於接近換屆選舉，未及安排補選。4人議席懸空至今，令現屆立法會只餘66名議員。

陳凱欣。（fb頭像）

陳凱欣被裁定非妥為當選 因上訴暫保議席

此外，在2018年立法會九龍西補選中當選的陳凱欣，亦因法庭在5月裁定由劉小麗提出的選舉呈請勝訴，被裁定為「非妥為當選」，惟陳決定向終審法院提出上訴，暫未排期進行聆訊，得以暫時保留議員身份。倘陳凱欣敗訴，將即時失去議席，在選舉押後一年的前提下，未知是否亦需舉行補選？

消息：視乎林鄭以何種方式延長立法會會期

據了解，由於今屆立法會會期將於9月30日完結，如何延長一年目前有三個可能性，包括由特首林鄭月娥引用《立法會條例》，在立法會任期結束後，要求立法會主席召開緊急會議，以及由中央委命為期一年的「臨時立法會」，在這兩情況下，變相認定立法會4年一屆會期已結束，選管會將不會就懸空議席舉行補選。

但如果政府提呈人大決議，令本屆立法會延長一年，換言之，今年10月1日起至明年9月30日將是本屆立法會第五年任期，在多出的一年下，選管會將有足夠時間舉行補選。但消息人士指，由於沒有先例可循，要待政府正式公布選舉及任期安排後，才能有下一步決定，目前仍是言之尚早。