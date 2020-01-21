【DQ覆核】范國威、區諾軒立會議席空缺不補選　選管會：人手不足

香港眾志周庭及劉頴匡去年報名參選立法會補選，遭選舉主任取消參選資格，兩人其後提出選舉呈請，去年9月法院裁定兩人勝訴，但同時裁定勝出補選的新民主同盟范國威和民主派區諾軒「非妥為當選」。兩人提出上訴被拒絕，去年12月喪失立法會議員資格，兩人代表的港島及新界東民選立法會議員議席懸空。 選舉管理委員會今日（21日）表示，基於實際考慮因素，立法會港島區及新界東兩個議席空缺的補選籌備工作預計需時超過六個月，由於《立法會條例》規定，填補立法會議席空缺的補選，不得在立法會現屆任期結束前的四個月內舉行，故此選管會未能就上述兩個議席空缺安排補選。

范國威（右）及區諾軒的議席空缺不會進行補選。（資料圖片）

補選準備工作需時逾6個月

選管會表示，剛過去的區議會選舉遇上前所未有的挑戰，並在非常困難的環境下完成，選管會汲取最近籌備區選的經驗，並認真審視實際安排，預計需時超過六個月為上述兩個議席空缺籌備補選。換言之，上述兩個立法會選區補選將無法於法定期限（即現屆立法會任期結束前的四個月）之前進行。

選管會發言人解釋，今年第三季將舉行大規模的立法會換屆選舉，已登記選民人數超過410萬，當中的籌備工作涉及龐大的人力、物力，選舉事務處正全力為換屆選舉作各方面的準備，並需要招募和培訓額外選舉人員，有關工作需要一段時間才能完成。另一方面，港島區及新界東亦涉及超過170萬名合資格選民，倘若舉行兩個立法會選區的補選，籌備時間會與立法會換屆選舉重疊，選舉事務處現時的人手並不足以同時籌備兩個大規模的公共選舉。此外，選舉事務處仍在處理二○一九年區議會一般選舉的後續工作。



選管會發言人補充，除人力資源外，在決定是否能在切實可行的情況下安排補選時，亦需同時考慮其他客觀因素，包括票站場地商借的情況、選舉物資的採購等。

發言人指，在現時社會狀況下籌備公共選舉，不論是在商借場地及應變計劃方面，選舉事務處都需要更多時間及資源作準備及安排，基於詳細的評估，選管會同意選舉事務處未能在切實可行的情況下，為兩個地方選舉進行補選。