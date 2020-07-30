立法會選舉｜IT界黃浩華去信促確認提名　選舉主任：盡快決定

立法會選舉提名期明日（31日）完結，多名民主派參選人至今仍未獲選舉主任確認參選資格。其中參選資訊科界的「IT Vision」黃浩華昨（30日）去信選舉主任，要求對方在今日中午12時前回覆其提名是否有效。 黃浩華今（31日）在Facebook發文指，選舉主任回覆指其提名表格正在處理中，會在切實可行的範圍內盡快決定提名是否有效，並盡早以書面通知有關結果。黃浩華稱，等了政府10天終獲回應，但在貼文的hashtag稱「有答同無答有咩分別呀」。

黃浩華去信創新及科技發展局首席助理秘書長任雅玲，要求她於明日（29日）中午12時前作出決定。（黃浩華提供照片）

黃浩華在本月19日宣佈參選資訊科技界，他有簽署確認書，參選是希望與香港人同行，盡力為立法會守住底線。黃浩華翌日（20日）隨即報名，但距離至今10日，仍未獲通知提名是否有效。

另外，參選九龍東的公民黨譚文豪昨（30日）亦在facebook刊出寄給選舉主任蔡敏君的信件，批評她要求參選人在不合理地短促的時間內回信。譚文豪指，自己在周一（27日）回信選舉主任時，已要求對方在28日下午5時前進一步回應，或就參選資格作出決定，但仍未收到任何回覆，故再要求選舉主任今日內回應。

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