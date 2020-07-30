立法會選舉〡岑敖暉被拒入閘　選舉主任：明顯要求外國干預港事務

立法會選舉正值提名期，已報名參選的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻，加上岑敖暉、鄭錦滿、袁嘉蔚和劉頴匡等，共12人今日（30日）被裁定提名無效。 其中區議會(二)選舉主任李翱全回覆岑敖暉時表示，由於他曾尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務，到訪丹麥要求機關制裁港府及警員；以及他曾簽署反對「港區國安法」的聲明，未能信納他原則上反對「港區國安法」，亦足以證明他客觀上沒有意圖擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，故決定其提名為無效。

岑傲暉就丹麥訪問解釋 選舉主任：文過飾非

信中表示，岑敖暉曾與其他人在本年2月到訪丹麥參與不同會議和公開活動，訪問訴求是要求有關機關制裁香港特別行政區的官員和香港警務處人員。雖然岑敖暉回覆時指無意繼續請求外國代表落實香港特別行政區的相關制裁措施，亦稱無意圖繼續請求其他外國政府推動類似法律，但選舉主任認為其回覆整體上難以令一個持客觀合理意見的人信服。

選舉主任亦引述岑敖暉指，「《全球馬格尼茨基人權問責法》旨在保障人權，如同《基本法》部分條文……」，即岑認為基於兩者均有保障人權的條文，故同意《基本法》下所保障的人權被侵犯，可由外國透過《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁港府並無不妥，此觀點完全無視《基本法》和香港法例下已有處理有關事宜的機制。

選舉主任認為岑敖暉的行為和回覆，明顯地曾請求外國政府干預香港特別行政區事務，未能信納他無意繼續請求外國代表落實對香港特別行政區的相關制裁措施，亦沒意圖繼續請求外國政府推動類似法律。選舉主任又指，在一併審視岑敖暉訪問丹麥和挪威發表的公開言論和回覆時，會懷疑岑敖暉是否就訪問一事文過飾非，以期選舉主任信納他真誠地及誠意地擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區。

不信納原則性反對「港區國安法」

此外選舉主任指，曾詢問岑敖暉是否原則上反對「港區國安法」列入《基本法》附件三作為全國性法律頒布，雖然岑敖暉表示不同意，但選舉主任認為，若他無意原則性反對《香港國安法》，難以理解為何會認同曾簽署的聲明中「義無反顧的反對國安法」一類強烈的措辭，以表達反對制定《香港國安法》。

對於岑敖暉指「支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任」，卻同時聲稱香港特別行政區原有法例已足夠充份維護國家安全，是完全無視盡早完成維護國家安全立法的憲制責任，令人懷疑岑敖暉是否真正支持《基本法》在「一國兩制」的原則下履行維護國家安全憲制責任的意圖。