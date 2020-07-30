立法會選舉︳黃之鋒遭DQ　選舉主任提四理據　涵國際線、反國安法

多名報名參選的本土派參選人今天（30日）坴續收到通知，被選舉主任取消參選資格，包括參選新界東的劉頴匡。他表示，下午3時許收到選舉主任信件，取消其參選資格，目前仍在研究信件內容。 參選港島區的梁晃維、袁嘉蔚、新界東的何桂藍、「超區」的岑敖暉，以及參選九龍東的黃之鋒亦被取消參選資格。 公民黨譚文豪確認，郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和鄭達鴻4人被取消參選資格。爭取連任會計界的梁繼昌亦被拒入閘。

被取消參選資格人士 港島區：袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民） 九龍東：黃之鋒 新界東：劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨） 新界西：郭家麒（公民黨） 超區：岑敖暉 法律界：郭榮鏗（公民黨） 會計界：梁繼昌（專業議政）

九龍東地方選區選舉主任蔡敏君，在《提名的決定理由》中，指「DQ」黃之鋒涉及 4 個理由，包括

一，認為他意圖繼續推動由香港眾志鼓吹的「民主自決」綱領；

二，認為黃之鋒提及的「國際戰線」，是尋求外國政府干預中華人民共和國及特區政府內部事務；

三，認為他原則性反對國安法；

四，指他意圖在取得立法會過半數席位後，「濫用議員職權逼使政府接受若干要求」。

本身是九龍城民政專員的蔡敏君，以 14 頁紙及 8 份附件，詳細闡釋 DQ黃之鋒的 理由。

稱黃繼續鼓吹民主自決

蔡敏君表示，雖然知悉黃之鋒已辭去眾志職務及退會，香港眾志亦於國安法在七一執行前宣佈解散及停止運作，但認為黃之鋒在辭去職務聲明和眾志解散聲明內，都把國安法形容為「惡法」，眾志亦描述自己為「持續在極權壓迫下」團體；該兩個說法表達一個主題，就是眾志的成員，包括黃之鋒，繼續以個人身份，追求其政治議程。而黃之鋒退出眾志以及解散真正原因，是為避免被國安法懲治。

蔡又指，黃之鋒在一篇本月 10 日的 facebook 帖文中，表現出繼續推動「國際戰綫」意圖，而國際戰線等於尋求外國政府干預中國及特區事務，亦是香港眾志實現民主自決的計劃。眾志 5 項「民主自決」綱領中，有「開展國際游說 爭取國際認同」的表述，而在這標題下，亦提及「爭取國際社會對香港重新履行自決權的認可，增加港人公投自決前途的正當性。」蔡認為，黃之鋒在去年 9 月出席美國國會聽證會時，有提及「所有人都屬一個想像共同體，為爭取自決而奮鬥」，而眾志在 2016 年 6 月 27 日的一篇文章《民主自決 此際起航-我們的自決運動路線圖」仍未刪除，因此認為眾志未放棄「民主自決」，黃之鋒有「客觀意圖繼續從事這等行為」。

列黃四行徑 涉「國際戰線」

蔡敏君指黃之鋒作為眾志的秘書長，自 2016 年以來一直推動美國落實《香港人權與民主法案》法案，要求美國對特區政府官員實施制裁。此外，去年 9 月黃出席美國國會聽證會並發言，促請美國國會通過該法案。今年 3 月，黃之鋒致函美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo)，要求美國制裁「違反人權警暴行為」的本港官員。今年 3 月 27 日黃又在《華盛頓郵報》撰文，促請美國政府「列出針對侵犯人權者的有效制裁方案」。

指黃之鋒原則性反對港區國安法

至於反對國安法，蔡敏君指黃之鋒和其他候選人發表《抗爭派立法會參選人立場聲明》，提出會「義無反顧的反對國安法」，可被視為對國安法提出原則性反對。蔡敏君指，全國人大常委會有明確權力制訂香港國安法，而這部法律不屬於香港自治範圍，特區有堅負維護國家安全的憲制責任，而當黃之鋒原則性反對港區國安法時，表明候選人不信奉、推廣及支持的一國兩制原則，客觀上並無意擁護《基本法》。

蔡：《基本法》所載制衡措施非容許濫用議會憲制職能

蔡最後指，黃之鋒簽署抗爭派立場聲明書後，表明會運用《基本法》賦予立法會的權力，無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，惟《基本法》所載的制衡措施的設立，並非容許濫用憲制職能，以致癱瘓政府。

【16:03】報名參選港島區的中西區區議員梁晃維表示，收到選舉主任黃智華回覆，指根據《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》（第541D章）第19（3）條，通知其提名無效。

【15:54】報名參選港島區的熱血公民鄭錦滿被取消參選資格。