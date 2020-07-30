立法會選舉｜巫堃泰報名參選新界西　稱有傳媒扭曲言論嘩眾取寵

今日（30日）是立法會提名期結束的前一日，早前拒絕參與民主派初選的屯門區議員巫堃泰，今日現身海港政府大樓報名出戰新界西立法會地區直選。 巫堃泰表示會簽署選舉確認書，指自己在往年區議會選舉已經有簽過，將延續一貫做法，同時亦能令政府找不到「DQ」他的原因。他亦強調自己與是「民主進步陣營」的唯一參選人，希望吸引120萬名未於初選中投票的選民支持。 他又提及早前有媒體指他評論民主派初選「61萬人微不足道」是失實報道，表示今後會注意自己的言詞。

巫堃泰：林鄭及港府「假防疫、真打壓、兼買票」

巫堃泰批評特首林鄭月娥和港府拒絕全面封關，導致香港爆發第三輪疫情。他又批評全日禁止堂食措施亦都在實施後兩日便取消，質疑林鄭及香港政府的防疫政策都是為了報復香港人，而借疫情嚴峻押後立法會選舉亦是另一個問題。他形容政府的防疫措施是「毫無邏輯」。

巫堃泰表示，有媒體對他的回答作出具誤導性的失實報道，今後會更注意自己的言詞。（李澤彤攝）

巫堃泰：有媒體作失實報道 需作出澄清

巫堃泰在會見記者時亦提及，自己在7月27日於元朗宣佈參選時，有媒體對他的回答作出具誤導性的失實報道，他今日需為此作出澄清。

他表示，《香港獨立媒體網》的相關文章中稱自己認爲民主派初選「61萬人微不足道」，但自己當時在宣佈參選的答問環節中所指的是61萬人這個數字仍「不足以在正選中擊敗建制派」。他續指自己的首要任務，是吸引120萬名沒有參與初選的選民。

另外，巫堃泰指《立場新聞》報道他「認為初選浪費時間」是斷章取義。他補充，自己不論是發表宣言，又或是白紙黑字的新聞稿和網上貼文，自己都有表示民主派在初選中浪費了一些時間，不僅令到特首林鄭月娥和建制派氣焰重燃，而且也失去了阻止政府抗疫失策的黃金時間。

他表明今後會更注意自己的言詞，不會再被有心人士以嘩眾取寵的方式扭曲原意，作出失實的評擊。

不同意初選為民主派的「唯一選擇」

巫堃泰早前發表聲明，稱不同意初選機制為民主派選民的「唯一選擇」。他強調立法會選舉是比例代表制，意義是突出參選人的差異，反映不同的政治光譜，所以沒有「鎅票」問題。

他表示，希望能成為新界西同樣反對初選的「民主進步陣營」選民的「唯一選擇」。

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