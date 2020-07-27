立法會選舉｜巫堃泰宣布出選新界西　警到場指採訪記者涉違限聚令

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，民主派力爭議席過半數。屯門區議員巫堃泰今日（27日）宣布出戰新界西，稱希望為「不喜歡初選、但想投進步陣營候選人」的選民，提供「另一個選擇」。 在記者會結束、眾人準備離開之際，突然約40名軍裝警員到場，並拉起封鎖線將記者及巫堃泰選舉團隊包圍，要求出示記者證、身分證，並搜身及隨身袋截查約半小時才放行。 警方又警告，現場多於四人聚集涉違反限聚令，要求在場人士立即離開。

屯門區議員巫堃泰今日（27日）宣布出戰新界西。（勞敏儀攝）

曾發起「光復屯門」及「光復元朗」遊行的巫堃泰，早前表明反對民主派初選，他今日正式宣布出戰新界西立法會選舉，並在參選宣言指「議員應站穩住腳在議會內致力擋住惡法，亦應在議會外好好運用『議員』身份，實踐獨立自主意志」，又稱其獨立身份，不受政黨權勢左右，能堅守港人自由民主價值，亦堅持走務實路線，承諾當選後與國際間多方面合作交流、監察政府施政、務實經營香港自由民主。

巫堃泰表示會簽署確認書。（勞敏儀攝）

巫堃泰再次解釋不參加初選原因，認為要達成民主派「35+」，重點在於功能組別，並指去年區議會選舉有189萬選民投票給進步陣營，扣除參與初選投票人數，仍有約120萬人沒有投票，相信當中有部分人對初選制度有保留，重申「比例代表制選舉，只有候選人差異化之爭，不存在鎅票之爭。」他自言是「支持民主、推動本土思潮」，希望為「不喜歡初選、但想投進步陣營候選人」的選民提供另一個選擇。

至於會否簽署確認書，他稱去年區議會選舉已簽署，故今年參選也會簽署，但認為無論會否簽署，選舉主任也有方法DQ候選人。

大批警員突然包圍記者，要求出示身分證及記者證，其後又搜身，連袋中細袋也要仔細檢查，期間又用攝錄機拍攝。（勞敏儀攝）

軍裝警突包圍記者及主辦方截查

在記者會結束時，約40名警員突然趕至，當中有「持旗手」，他們未有清晰交代原因，便用橙帶把記者包圍，要求出示身分證及記者證，其後又搜身，所有物品都被取出仔細檢查，並全程用攝錄機記錄。警方截查半小時後才放行，並稱引用第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，指任何有共同目的、多於四人聚集即屬違法，命令現場人士立即離開，否則會被票控。