消息：政府今日不會再DQ參選人　已收查詢信者命運懸而未決

立法會選舉提名期今日（31日）結束，消息指，特首林鄭月娥將於下午六時召開記者會，料親自公布原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。 隨著昨（30日）有12名泛民主派已報名人士，收到選舉主任去信通知被取消參選資格(DQ)，當中包括公民黨4人、黃之鋒等，政界關注今日會否再有「第二輪DQ」。 消息指，選舉主任今日不會再向參選人發出DQ通知信，隨著政府傍晚正式公布押後選舉，該批已收到選舉主任查詢信而仍未獲確認參選資格的民主派人士，命運暫時懸而未決，即處於無收到DQ通知，但又無收到確認提名有效的含糊狀態。

譚文豪是否也被DQ仍未揭盅。(余俊亮攝)

截止昨日（30日），共有20名民主派參選人收到選舉主任查詢，其中12人已被取消參選資格，尚餘8人的命運仍未揭盅，包括參選九龍西的社民連岑子杰、民協何啟明和張崑陽、參選新界東的人民力量陳志全、參選新界西的熱血公民鄭松泰、參選批發及零售界的張秀賢，以及公民黨九龍東參選人譚文豪和飲食界參選人林瑞華。

至於參選新界西的朱凱廸、黃子悅、參選超區的王百羽等，由於在提名期中後段才報名，至今仍未收到選舉主任查詢，命運將同樣懸而未決。

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