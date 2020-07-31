立法會選舉｜黃之鋒批沒基礎押後選舉　梁晃維：議會戰線已失敗

立法會選舉正值提名期，已報名參選的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻，加上岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚和劉頴匡等，共12人昨日(30日）被裁定提名無效。 黃之鋒今（31日）召開記者會，批評政府大規模取消民主派參選人資格，無異是選舉舞弊。他又指，選舉主任刻意曲解其言論，指他仍然推動自決以及仍有意請求外國制裁香港，此舉極不合理。對於政府或延遲選舉一年，黃之鋒強調，北京和特區政府沒任何基礎押後選舉，唯一理由就是怕輸。 中西區區議員梁覓維同樣收到選舉主任DQ的通知，他表示議會戰線已經失敗，港人需要繼續在制度外抗爭努力。他又質疑選舉主任早在他報名前已經決定DQ他，因為他認為選舉主任並沒有可能有短知數天內完成52頁選舉提名無效通知書。

黃之鋒今日親自會見傳媒，回應被政府取消參選資格一事。（高仲明攝）

黃之鋒在記者會上提及，政府表面要列岀取消其參選資格的理由，但實際就是要製造他違反「港區國安法」的藉口，配合國安公處以「莫須有」罪名在日後將他拘捕。

黃之鋒稱，選舉主任將他的社交平台上「國際戰線hashtag」視爲尋求外國干預，是刻意曲解他的言論。對於選舉主任將「國際戰線」字眼定性為候選人要求外國政感匪夷所思。

對於大規模DQ 12名民主派立法會選舉參選人，黃之鋒稱從沒排除自己被DQ的可能，但政府將最激進和最温和的民主派參選人都DQ，此舉是超出本地及國際社會的預計。他強調，北京和特區政府沒有任何基礎押後選舉，唯一理由就是因為怕輸。



黃之鋒指政府表面列岀取消其參選資格的理由，但實際是製造他違反國安法的藉口，配合國安公署以「莫須有」罪名將他拘捕。（高仲明攝）

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梁晃維：不排除司法覆核的可能

梁晃維表示，DQ一事證明特區政府剝奪港人的選舉權和被選舉權，政權阻止代表港人的代議士進行議會，抗爭意志只能在議會外彰顯。梁覓維指，早已對DQ一事做好心理準備，但仍會繼續以區議員身分為抗爭陣營奮鬥。

他又稱，不會排除司法覆核的可能，但坦言成功機會較低。因過往司法覆核成功的理據都是因為該案的選舉主任未有在DQ前向參選行查詢程序。而他現時的狀況和過往案例有所不同，會先和律師團隊商量，再作決定。

梁覓維表示不會派出「Plan B」，因為擁有相同政府理念的候選人也一定會被DQ，而自己是不會派出與自己政治理念不同的人參選。梁又認為，不排除特區政府未來會以各種原因DQ他區議會資格。