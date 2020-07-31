立法會選舉｜ 22民主派議員聯署聲明反對押後選舉　斥如竊取政權

行政長官林鄭月娥將於今日（31日）傍晚6時，在政總召開記者會，料將公布押後原定9月6日舉行立法會選舉之消息。民主派22位現屆立法會議員聯合聲明，譴責政府借疫情嚴峻之名押後立法會選舉。 聲明中又強調，特區政府有責任盡力安排充足防疫措施以如期9月舉行選舉，否則等同將特區成立之本連根拔起。

林鄭傍晚開記招，料將公布押後原定9月6日舉行立法會選舉之消息。(資料圖片)

聲明中指出，《基本法》列明立法會四年一屆、由選舉產生，根據《立法會條例》，選舉最多只可以押後14天。作為政權機構的立法會，議會權力是人民所賦予，認為特區政府需按《基本法》規定向立法會負責。聲明又認為押後選舉等同引爆憲制危機、無異於竊取政權，動搖香港特別行政區成立的基礎。

民主派表示，新冠肺炎疫情蔓延香港至今逾半年，已成政府口中的「新常態」。而四年一度的立法會選舉更是早於特區成立之時確立。民主派一直認為，政府以至全社會都要盡一切努力確保換屆選舉如期進行，尤其經歷一年的民主運動後，立法會的民意洗禮更具有迫切性及凌駕性。

民主派聯合聲明，反對押後立法會選舉。

聲明中提到，第三波疫情在7月初爆發，政府專家早已警告要堵塞免檢疫人士來港漏洞，惟政府未有理會，質疑利用疫情為選舉添加阻力，「雞鳴狗盜，司馬昭之心，路人皆見」。

即使在疫情下，全球有六十多個國家大選或公投如期或短暫延期後舉辦，當中很多國家疫情較之香港嚴重，建議特區政府參考他們的經驗，包括票站防疫措施、投票時間延長、隔離人士投票等安排。

民主派強調，香港的憲制及法律均不容此操盤行為，對於有指全國人大將介入為選舉押後的安排作決定，更是憲制的徹底崩塌。

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