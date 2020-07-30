立法會選舉〡中聯辦堅決支持選舉主任決定　批被DQ者「劣跡斑斑」

立法會選舉提名期倘餘一日才結束，已報名參選的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻，加上岑敖暉、鄭錦滿、袁嘉蔚和劉頴匡等，共12人今日（30日）被裁定提名無效。 中聯辦隨即發聲明表示，堅決支持選舉主任依法決定部分人參選立法會提名無效，發言人稱，選舉主任對黃之鋒、郭榮鏗等12名人士作出提名無效的決定，是嚴格根據《基本法》、《港區國安法》和香港選舉法律辦事，強調理據充足，合法合規。 發言人提及，在「一國兩制」下參選立法會選舉，參選人必須真心真意擁護《基本法》和中華人民共和國香港特別行政區，但決定提名無效的人，言行突破法律底線「有人公開鼓吹『港獨』、『自決』、有人『告洋狀」』乞求外部勢力制裁香港、干預香港特區事務」，亦指有人稱當選後要否決財政預算案和政府法案，更有人反對「港區國安法」，聲言繼續抗爭到底，「可謂劣跡斑斑」。

中聯辦聲明指，「港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港，真誠擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，是對港府從政者的基本政治要求，也是港府從政者理應遵從的政治倫理。（資料圖片）

發言人續指，他們癱瘓特區政府、顛覆國家政權、全面「攬炒」香港而來，質疑如何真誠擁護基本法和效忠國家、效忠香港特別行政區？發言人稱，承擔重要憲制責任的香港特別行政區立法機關，「豈容這些圖謀毀掉『一國兩制』、毀掉香港繁榮穩定的無良之輩登堂入室？」

聲明又指，為維護香港特別行政區憲制秩序及立法會選舉的公平公正和嚴肅性，港府已多次重申將嚴格按《立法會條例》和《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》等法律規定，全力支持選舉主任依法履職，決定參選人的提名是否有效。

最後發言人強調，「港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港，真誠擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，是對港府從政者的基本政治要求，也是港府從政者理應遵從的政治倫理。