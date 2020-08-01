立法會選舉延期︳多人意外「翻生」　盤點變局下的贏家和「輸家」

特首林鄭月娥以全力專注抗疫為由，將原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年，並提請人大常委會將出手處理立法會真空期問題，現屆議員有望以特別形式「延任」一年。 大變局下，一眾原本已明言退下火線的老將，以及因時局所迫無緣競逐連任的議員，現有機會重返議會，做多一年議員，成為最大贏家。相反一些已報名參選、等候上位的梯隊，唯有無奈多坐一年「冷板凳」。

一屆會期過去，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，這本是最平常不過的事情，惟在疫情肆虐下，一切都變得不尋常，令大批政界人士大失預算。政府公布立法會選舉押後一年，而為了維持立法會職能，人大常委會料將出手，現屆議員可獲廷任或直接任命一年新任期，一批計劃交棒的老將，例如民建聯梁志祥、黃定光、工聯會黃國健等，將要再度重返議會。而一心打算讓位予年輕人的資訊科技界莫乃光，及專注陪伴家人的民建聯柯創盛，亦要重回這個政治困鬥戰場。

不過對一些因著時勢而放棄連任的議員，延任一年可能是得著。建制方面，工聯會陸頌雄按「家規」不能連任勞工界，在區選大敗的陰霾下為了成全大局，只好放棄競逐直選議席，轉而為兄弟鄧家彪於九東抬橋。延任一年，屆時政局有何改變仍是未知之數，有機會翻身亦不足為奇。

泛民方面，公民黨陳淑莊及社福界邵家臻，原因被判監3個月以上、5年內都不得參選，而於初選中落敗的民主黨黃碧雲、衞生服務界李國麟等，若中央延任時未被篩走，眾人亦變相「賺多一年」。

外界普遍認為押後選舉有利建制選情，民主派初選動員多達60多萬人參與投票、氣勢正盛之際，適逢疫情衝擊本港，影響以長者為主的建制派票源，延後選舉可謂建制應對劣勢的上策。疫情過後香港的政治氣氛發展如何，無人知曉，選情或更趨複雜，建制能否重新主導民意仍尚待揭盎，準備加入議會的新血亦難料能否保有現時的優勢。

以新民黨李梓敬為例，今年大膽由自由黨過檔至新民黨，獲力棒出選新東，並透過youtube及「深藍愛國」路線贏得不少名氣及支持度。惟明年再舉行選舉之時，李梓敬的路線未知是否仍有優勢。