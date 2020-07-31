立法會選舉延期｜被DQ議員能否延任　林鄭：依法辦事、需法律基礎

特首林鄭月娥今日（31日）宣布基於公共衞生理由，援引《緊急情況規例條例》，將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年。對於立法會會期在未來一年會出現「真空期」，林鄭稱已向中央人民政府呈交緊急報告，獲國務院回覆指支持港府及行會決定，「真空期」問題則會依法提請人大常委會作出決定。 據了解，人大常委會將透過釋法或決定，為現屆立法會議員延任一年，外界揣測有份報名競逐連任、但被選舉主任取消參選資格的4名現任議員，公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、會計界梁繼昌，可能會被剔出延任名單，馬上喪失議員資格。 林鄭今日回應傳媒，表示會依法辦事，DQ参選資格及議員資格分開處理，強調取消議員資格需要有法律基礎。

公民黨至少4人被DQ。（資料圖片）

林鄭指，現任議員重返立法會仍屬假設性，故尚未進入研究工作，不過強調特區政府會依法辦事，「提名有否資格是一條條例，一個現任立法會議員，都要有法律基礎，是可以令佢不能夠繼續擔任」，不存在「你係個邊過唔到關，呢邊都要走」的情況。

律政司司長鄭若驊釐清指，選舉主任作出決定時，考慮的是有關人士參選的時間點，是否有意願擁護《基本法》及效忠特區。

部分現任區議員，包括參選港島區的袁嘉蔚、梁晃維等均被取消參選資格，被問到是否意味其區議員資格同樣被取消，林鄭解釋指，需視乎《區議會條例》以及有關區議員是否有作出一些言行，令政府需要取消該人的區議員身份。林鄭重申，在立法會選舉的提名階段中，是依法審視參選人當時是否滿足到擁護、效忠的要求，強調是「睇證據及言行」。