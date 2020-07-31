立法會選舉延期｜政府支付參選人選舉開支　DQ者無份

特首林鄭月娥將於下午6時召開記者會，親自公布原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。政府認為目前社會要全力專注抗疫，並擔心進行選舉會導致大量市民聚集，增加感染機會，故有此決定。 律政司司長鄭若驊表示，立法會選舉延期下，2021年的選舉會被視作新選舉，故此將重新設定選舉開支。而已經報名參選本年度選舉的候選人，亦要提交相關申報書，以確保政府能夠支付他們已經使用的選舉開支。鄭若驊強調，希望將選舉安排調動減到最少，並合理地處理候選人已經使用的開支。

鄭若驊表示，各參選人均需要按照選舉程序申報選舉開支及接受捐款，但只會支付予選舉主任通過「入閘」的參選人，換言之被DQ的參選人將不會獲發已支出的選舉開支。

此外，參選者均需要支付按金，政府今次安排之下，無論已獲批及不獲批選舉資格的人士，均可以取回按金。

鄭若驊認為，引用緊急條例是唯一可以用作選舉延期的方法，推遲選舉是符合公眾利益。她稱政府將撤銷本年度選舉的相關公告及指明，所有選舉事宜將不再有效。而公告法例時，選舉主任的工作亦將完成，毋須再履行職能。