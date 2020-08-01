港版國安法｜羅冠聰：已沒有聯絡親人　正式斷絕關係

隨著《港區國安法》實施，羅冠聰在內的6名人士遭當局通緝。他今日(8月1日)凌晨在社交媒體重申：所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，以及收取薪水。他強調，離港後已沒有聯絡親人，並正式與他們斷絕關係，不再往來。

前香港眾志創黨主席羅冠聰，今日凌晨宣佈與家人斷絕關係，從此不再來往。（資料圖片）

羅冠聰凌晨在Facebook發文，就通緝令發表【回應國安法通緝令：我們的罪名 可能只是太愛香港】一文。

他指從新聞媒體得知與其他五位身處海外的香港人，即將會被以「國安法」通緝，「我完全不知道我的『罪名』是甚麼，亦覺得已無關重要－－欲加之罪，何患無辭？或者最終的答案，只是因為太愛香港。」

他在文中指，自己從2014年起經歷高低起跌，由學生領袖到立法會議員，再成為階下囚以及參與國際倡議工作，「從沒一刻背棄香港人的價值以及民主盼望。」他指，如反問六年前的自己，很難相信在2020年中共完全擁毀香港的時空下，會身在遙遠的他方，真正的歸家無期。

他直言由離港那刻已有心理準備流亡海外，但當現實發生，也感到「失落、無奈和恐懼」。他指過去的主張，包括香港應有民主、自治，主張外國應對中港侵害人權官員制裁、國際社會應積極回應新彊集中營、香港自治崩塌等狀況，這些倡議不會因為被列入通緝令上而改變。

他指其社交媒體仍然會繼續營運，重申所有海外倡議工作均是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益做其倡議工作，「我離港後已沒有聯絡我的親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來。」

除了羅冠聰，其他五名被通緝人士包括學生獨立聯盟召集人陳家駒、曾被捲入「失蹤事件」的鄭文傑、前本民前召集人黃台仰涉嫌煽動分裂國家，以及學生動源成員劉康、佔中發起人朱耀明牧師兒子朱牧民，他們二人涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安。