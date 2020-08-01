港版國安法｜林鄭回應制裁：在英美均無資產　倘制裁公道自在人心

美國總統特朗普上月中簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇，並制裁損害香港自治權的中國官員。在昨日（31日）港府宣布押後立法會選舉後，德國亦宣布暫停與香港的引渡協議。 特首林鄭月娥今（1日）表示，自己在英美兩國均無資產，亦不嚮往到以上國家，認為若要制裁她本人，是沒有邏輯，但也沒有辦法，強調若這些國家因為一個地區首長保護自己國家及市民健康安全而實施制裁，需要向國際社會交代，「公道自在人心」。

林鄭月娥稱自己在英美兩國均無資產。(資料圖片)

林鄭月娥表示，港府對外國政府的制裁措施已有防禦手段，強調美國及歐盟在港均有近300億元的貿易順差，相信他們不會利用金融方面制裁的「核子手段」制裁香港，但坦言若有個別國家暫停與港的引渡協議，香港都無辦法。

至於對她個人的制裁，林鄭說，自己在英美兩國均無資產，亦不嚮往到以上國家，認為若要制裁她本人，是沒有邏輯，但也沒有辦法，並強調若這些國家因為一個地區首長保護自己國家及市民健康安全而實施制裁，需要向國際社會交代，「公道自在人心」。

對於外界質疑林鄭家人持有英國護照，她回應指，自出任行政長官三年多以來，明白最需要保護的就是家人，因此她不會談論任何有關家人的事情。

已要求紀律部隊在歐美以外地區採購裝備

林鄭又透露，為應對西方國家禁止向香港出口武器及儀器，已要求紀律部隊有決心在歐美以外地區採購裝備，包括內地，相信不會帶來很大影響。