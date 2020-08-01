港區國安法｜涉違反國安法遭通緝　羅冠聰、流亡海外5人回應事件

港區國安法實施至今一個月，消息指警方正式通緝6名流亡海外人士，包括羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰，涉嫌煽動分裂國家，以及劉康、朱牧民涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安。 消息傳開後，5名被通緝者透過社交媒體表達意見。羅冠聰強調，在海外倡議的工作均以個人身份而行，沒與任何人有政治聯繫，並表示正式與家人斷絕關係。朱牧民則指，他成為美國公民近25年，如事件屬實，即意味香港警察對一名美國公民發出拘捕令。至於陳家駒現時仍未有公開回應。

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據知，由於港區國安法沒有追溯期，警方是針對上述6人，於7月1日後的言行而發出通緝令。消息指，他們出席美國聽證會、會見外國議員及接受訪問、在社交網站發布訊息，而涉及以下幾項違反國安法的內容，包括呼籲其他國家制裁或抵制中國或香港、爭取外國支持推動港獨、發放港獨旗幟或帖文、要求外國停止與香港的引渡協議、成立「流亡議會」。一旦被通緝的6名人士入境香港，會即時被當局拘捕。

羅冠聰：不會改變倡議 與親人斷絕關係

羅冠聰亦於Facebook指，從新聞媒體得知他與其餘五人，即將會被以「國安法」通緝，惟不知道其「罪名」是什麼。羅冠聰指自己一直主張香港應有民主、自治，及外國應對中港侵害人權官員制裁，「這些倡議即使我被列入通緝令上，都不會改變」。羅冠聰又稱自己所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，離港後已沒有聯絡親人，並正式與他們斷絕關係，不再往來。



劉康：明顯政治迫害

身在英國的劉康於Facebook發文回應，認為港府通緝是明顯政治迫害，稱港府因其政治觀點、主張自由、民主、獨立而政治迫害感到荒謬，認為嚴重踐踏言論自由與人權。劉康又指「太陽會如常升起」，自己沒有理由放棄政治立場。

朱牧民：香港警察對一名美國公民發出拘捕令

朱牧民則以英文表示，他已成為美國公民近25年，如事件屬實，即意味着香港警察對一名美國公民發出拘捕令，他亦相信自己是首位非中國公民的目標人物，但不會是最後一個，任何為香港發聲的美國人、或任何國家的公民，將來均可能成為目標，並指「We are all Hong Kongers now.（我們全部都是香港人了）」。

鄭文傑：專制政權之下，欲加之罪，何患無辭

鄭文傑則在Facebook發聲明稱，他的言行秉持著人民的權利及自由，即使經歷分離、虐待、污名、窮困，也不退半步，「極權專制要以此肆意定我的罪，這終將是我一生的榮譽」，又稱「專制政權之下，欲加之罪，何患無辭」。

黃台仰引新聞圖片：太陽照常升起

黃台仰在Facebook未有寫下片言隻字，僅上載了一張前中聯辦主任張曉明的新聞照片，當時張曉明對鏡頭說了一句：「太陽照常升起。」