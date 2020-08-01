政壇諸事町｜吉野家全球削減分店　葉劉回憶曾一人點兩碗牛肉飯

新冠肺炎疫情下，各國均減少經濟及公眾活動，以免造成群眾聚集，各項防疫措施均對餐飲業做成沉重打擊，全球無一例外。日本吉野家早前公布，今年將會全球削減150間分店，未知該計劃會否包括香港分店在內，但中環、油麻地等分店已於上半年接連結業。 新民黨主席葉劉淑儀今日（1日）於社交網站發文，指喜愛吃該店的牛肉飯，間中亦會光顧該店。葉劉又提到去年到醫院接受身體檢查，醫生曾指她的血紅素稍為偏低，建議她多吃牛肉，剛巧當日胃口大開，故此一個人到吉野家單點兩份牛肉飯，形容是「大快朵頤」。葉劉又指如果該店全面撤出香港市場，是「實屬可惜」。

葉劉提到去年到醫院接受身體檢查，醫生曾指她的血紅素稍為偏低，建議她多吃牛肉，剛巧當日胃口大開，故此一個人到吉野家單點兩份牛肉飯，形容是「大快朵頤」。（葉劉淑儀Facebook專頁）

去年6月爆發反修例運動，及後香港吉野家Facebook專頁疑有職員發布有關辱警內容帖文後遭到解僱後，遭到示威者標籤吉野家為「藍店」，並發起罷食行動。反修例運動期間，吉野家亦成為被針對的對象，全港各分店不時被示威者破壞，不少分店如好運中心分店更以木板圍封玻璃。

月前結業的油麻地、黃埔、中環分店亦被指控拖欠租金，當中黃埔花園分店業主指，吉野家拖欠2月至4月租金、管理費等，更入稟追討70.4萬元欠款。