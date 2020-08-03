張曉明晤建制派　聽取立法會真空期意見　未表達看法

特首林鄭月娥日前宣布押後立法會選舉一年，並已提請中央處理未來一年立法會真空期問題。港澳辦副主任張曉明近日抵港，聽取建制派對真空期的意見，今早（3日）數名建制派立法會議員離開中聯辦，包括「建制派班長」廖長江、馬逢國、陳健波、何君堯及謝偉俊。 有與會者證實與張曉明會面，表達對選舉延期及立法會真空期的看法。據悉，張曉明在會上主要是聽取意見，沒有表達任何看法。

中聯辦。（資料圖片）

有與會者建議，人大常委會應採取最接近現時法律下可容許的做法，即是將第六屆立法會任期延任一年，並以原有班底運作。

至於在參選時被DQ的四名民主派議員能否獲延任，該人認為，若DQ他們是不理想做法，恐怕會讓社會覺得建制派欲在議會取得超過三分二議席後「為所欲為」，希望政府做法要有理有據，才能令人信服。

有建制派倡新一年應重新排列議程

有未被獲邀出席會面的建制派議員表示，個人認為應將現屆立法會延任一年，但提出在展開新一年會期時，重新排列大會及財委會議程，否則一開會即處理譴責民主派議員的議案，會令議會繼續變得政治化，無助解決經濟民生問題。

中聯辦外自中午起不斷有私家車出入，建制派議員容海恩下午4時許坐座駕離開。每當有車輛駛入，保安即將大閘半掩上。大約5時，一批人步出中聯辦，包括原定參選立法會的新民黨成員李梓敬。他被問到會面細節是僅表示「無可奉告」。

據了解，九龍倉首席顧問吳光正、全國政協委員霍啟剛、立法會議員陳凱欣等人均有進入中聯辦。