立法會選舉延期｜葉巧琦斥政府沒考慮同時保障公共衞生和選舉

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後就未來一年議會運作安排作決定。大律師公會副主席葉巧琦今日（3日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府沒有法律基礎和證據說服大眾推遲一年，斥政府沒考慮過同時保障公共衞生和選舉的方法。對於刑事檢控專員突然辭職，她指刑事檢控的責任大，過往律政司司長甚少作出干預，認為政府應盡快釋疑。

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後就未來一年議會運作安排作決定。（資料圖片）

葉巧琦表示，《基本法》第69條列明立法會每屆任期為4年，認為政府繞過《基本法》向人大常委會提請，不希望有人成功挑戰政府的決定，更稱對法治的權威影響非常大。葉建議政府可以節衷的方法處理，如採用《立法會條例》第542章，容許押後選舉14天。她斥責政府沒詢問專家的意見，「佢連專家意見都冇，好似有通天眼咁預知9月疫情好嚴重，去到下年就冇事！」

對於特首林鄭月娥曾於記者會解釋「不希望被指濫用行政長官的權力」。葉巧琦指，政府沒有法律基礎和證據說服大眾推遲一年，斥政府沒考慮過同時保障公共衞生和選舉的方法，例如加設票站、延長投票日期等，並質疑一年後是否能如期舉行。「呢個咪就係對法治大打擊嘅原因囉。乜都釋法，你釋多幾次，本基本法會爛喎！」

葉巧琦指，《基本法》第69條列明立法會每屆任期為4年，認為政府繞過《基本法》向人大常委會提請，不希望有人成功挑戰政府的決定。（資料圖片／高仲明攝）

刑事檢控專員辭職 政府應盡快釋疑

至於刑事檢控專員梁卓然上周五（31日）傍晚突向同事發出電郵，宣布他已辭職並會在年底離任，直言與律政司司長鄭若驊意見不合。葉巧琦指刑事檢控專員的職責重要，未知是否與《港區國安法》有關，不敢過度猜測。但她指，刑事檢控的責任大，過往律政司司長甚少作出干預，認為政府應盡快釋疑。「如果唔係好咬牙，會唔會係司長叉左隻手落刑事檢控？」