美國制裁｜建制派強烈譴責　民建聯批特朗普為大選添政治本錢

美國財政部昨日（7日）發布制裁名單，當中包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。被制裁的官員除了會被凍結在美國持有的財產，封鎖在美國持有的房屋及權益，亦被禁止與美國人或於美國進行任何交易買賣。民建聯、工聯會、經民聯及自由黨今（8日）分別發聲明強烈譴責，又形容美國是繼《香港自治法》後，再一次粗暴干涉中國內政。

民建聯指美國制裁中港官員，為增加特朗普個人選舉利益。（資料圖片）

民建聯稱美方的制裁指控毫無理據，任意妄為，目的旨在為總統特朗普個人選舉增添政治本錢，贏得反華政客支持，批評特朗普為選舉利益，執意反華，破壞美國與中港一直互惠的合作關係，認為美國應先關注新冠肺炎疫情，促進全球抗疫。

民建聯重申，《國安法》在各國十分普遍，亦能助香港體現「一國兩制」，認為美國刻意詆毀，是干涉中國內政，為「霸道主義」，強調香港各界和廣大市民歡迎及充分支持中央訂立制定《港區國安法》。

工聯會發聲明抗議美國干涉中國內政。（資料圖片）

工聯會亦於在聲明中，對美國制定制裁名單予以強烈譴責，又警告美國「勿以全國人民為敵」。工聯會又指，香港自6月開始實施《港區國安法》，堵塞了香港在維護國家安全方面的漏洞，有助社會恢復秩序及維持經濟活動。

經民聯指美國制裁為「赤裸裸的霸權行為」。（資料圖片）

經民聯亦發文指，強烈反對美國對中港官員發出制裁，形容其是嚴重違反國際法和國際關係基本準則，乃一種「赤裸裸的霸權行為」，干涉香港事務和中國內政。促美國停止如此「損人不利己」的行為，把焦點放在抗疫，避免對中美關係及經貿合作造成更大傷害。

自由黨亦於傍晚發放新聞稿，對美國制裁中港官員表示不滿。認為美國此舉嚴重干預香港事務，為霸道行為。自由黨亦駁斥美國早前批評《港區國安法》侵害港人自治的說法，認為《港安法》有助香港經濟重回正軌，保障人身安全及財產，不影響港人一直享有的自由和權利。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼