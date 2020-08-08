美國制裁｜邱騰華：美國橫蠻無理、雙重標準、不文明

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美國財政部昨日（7日）宣布制裁11名香港和內地官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄等人。商務及經濟發展局局長邱騰華指，制裁正好說明美國無理，雙重標準和行為橫蠻。他認為是粗暴干預其他國家或地方的事務，公開官員的個人資料亦不文明。

7月6日，香港國安委首次會議，由行政長官林鄭月娥（前排中）擔任主席的香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次會議，國家安全事務顧問駱惠寧（前排左二）列席會議。各人在會議前合照。。（政府新聞處）

美國財政部昨（7日）宣布制裁11名香港和內地官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等人。商務及經濟發展局局長邱騰華指，正好說明美國無理，雙重標準和行為橫蠻。

因為香港訂立《港區國安法》而美國要制裁相關官員，他指出，美國也有保護自己國家利益的法例，若因此會受到其他國家的制裁，質疑這一把尺對國際關係構成甚麼影響。他看不到有任何理由能說服香港、內地和其他國家這個手段是合理。他批評此舉是粗暴干預其他國家或地方的事務。

他認為針對個別人士的資產制裁做法野蠻，無論對個人有甚麼影響，手法確實是單向，公開官員的個人資料是不文明。他認為美國口口聲聲表示為了維護香港人利益，看不到制裁的原因在哪裏。

邱騰華指，美國制裁特首林鄭月娥等11名香港和內地官員是無理，雙重標準和橫蠻的行為。（資料圖片／梁鵬威攝）

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