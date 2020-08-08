美國制裁｜建制團體到美領請願　批制裁是干預中國內政

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，被制裁者所有在美私人財產及利益，均需要向財政部外國資產管制辦公室申報。除非該辦公室發出豁免，否則禁止美國人或在美國境內處理上述制裁人士的資產交易。禁止向被制裁人士及其利益提供或收受服務、資金或商品。簡而言之，即禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 「同心護港」及「反美霸權大聯盟」兩個建制團體今日(8日)到美國領事館示威，抗議美國政府制裁中港十一名官員的行為，指制裁是違反國際法及干預中國內政，批評此舉是霸凌行為。

兩建制團體「同心護港」及「反美霸權大聯盟」今日到美國領事館示威。（劉錦華攝）

召集人曹達明指，港版國安法立法是合情合理，卻惹來美國當局制裁的藉口。他批評美國的制裁是「空口講白話」，指被制裁的11名中港官員在美國沒有資產。他又呼籲中方制裁美國領事館職員作反制措施。請願後，曹達明更焚燒印有美國總統特朗普最長的廁紙，以及撕毀印有「美國紙老虎」的紙牌。另一建制團體反美霸權大聯盟亦到場示威。團體的成員指，美方的制裁行為是為即將來臨的美國總統選舉造勢，認為此舉是選舉工程，又批評特朗普以中美矛盾作政治籌碼。

另外，現時被警方以違反國安法通緝，華盛頓「香港民主委員會」執行總監朱牧民表示，美國制裁特首林鄭月娥及其他打擊香港基本自由及法治的官員，是對早前港府對他這位在美國為香港發聲的美國公民發出通緝令的回擊。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼