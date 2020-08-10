黎智英被捕｜民主黨斥高壓手段製寒蟬效應　指新聞自由危在旦夕　

壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子黎見恩和黎耀恩、行政總裁張劍虹等7人今天（10日）被警方拘捕，據報黎智英涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，逾百名警員今天早上大舉到壹傳媒位於將軍澳的大樓房搜查。 民主黨批評，特區政府藉《港區國安法》大幅收緊新聞及言論自由，是次更是首次以《港區國安法》拘捕傳媒人士，並大舉搜查傳媒的辦公室，旨在為業界產生震懾效果。民主黨形容，《基本法》對新聞和言論自由的保證已危在旦夕。

逾百名警員今天早上大舉到壹傳媒位於將軍澳的總部搜查。（羅君豪攝）

民主黨立法會議員林卓廷批評，是次拘捕行動明顯是要製造寒蟬效應，令較為敢言的香港傳媒噤聲，《蘋果》以外較敢言的傳媒機構亦唇寒齒亡，又質疑警方高調採取行動，是要製造震懾效果。

對於警方大舉搜查蘋果辦公室，林卓廷斥做法對新聞自由造成極大威脅，他解釋新聞自由其中一個關鍵是保密資料來源，若隨時可搜查新聞機構及其辦公室，令一些敏感人士不敢將關乎公眾利益的新聞材料交予記者報道。

民主黨發聲明指，特首林鄭月娥在6月尾在聯合國人權理事會上稱，《港區國安法》只針對極少數人，惟國安法生效至今僅一個多月，拘捕和通緝人數已超過20人，人數與日俱增，反映高壓手段已對本港社會帶來難以衡量的寒嬋效應。民主黨又指出，今天政府更首次以《港區國安法》拘捕傳媒人士，並大舉搜查傳媒的辦公室，對業界產生震懾效應，直指《基本法》對新聞和言論自由的保證已危在旦夕

在傳出黎智英被捕的消息後，黃之鋒在facebook發文報平安，他說：「跟大家報個平安，此刻人仍安全。」

民主黨立法會議員林卓廷批評，是次拘捕行動明顯是要製造寒蟬效應，令較為敢言的香港傳媒噤聲。（羅君豪攝/資料圖片）