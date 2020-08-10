新冠肺炎｜民協批政府抗疫不力　促衛生防護中心正視三大漏洞

新冠肺炎第三波疫情持續，民協區議員今日（10日）到衛生防護中心抗議，批評防護中心在社區防疫中有三大漏洞，分別是通報機制出錯丶未入院確診者安排欠周全，以及疫廈支援緩慢。民協要求中心堵塞社區防疫漏洞，提高通報機制透明度。

何啟明指，希望衛生防護中心可以正視三大疫情漏洞問題，以保護公共衛生安全。（梁子傑攝）

民協副主席何啟明要求衛生防護中心正視三大疫情漏洞問題，保障公共衛生安全。他指鑒於衛生防護中心簡化個案流行病學關連備注，他擔心公眾難以得知個案關連，未能得悉自己大廈內的確診個案是否來自同一群，令居民恐慌，希望政府改善通報機制的問題，提高透明度。

對於等候入院的病人為社區帶來公共衛生的隱憂，何啟明指多宗確診待送院的個案中，衛生署亦從來沒有交代如何限制並隔離未入院的確診人士，為社區公共衛生帶來風險。

就疫廈支援緩慢的問題，何啟明批評衛生署沒及時按照標準，即同一大廈內有三名確診者便會為居民進行深喉唾液測試，令病毒持續殘留於大廈，隱形病人繼續散播，導致大廈出現多宗確診個案。

民協深水埗區議員李庭豐指，寶豐大廈分別出現延報丶誤報丶漏報確診個案問題，批評衛生防護中心令社會恐慌。他以個案編號3580為例，指業主立案法團花了四個小時自行檢查，才知悉自己大廈有確診案例，批評是「要民間自救抗疫」。

本港醫護人員人手嚴重不足，他認為政府可邀請港大、中大兩所醫學院的醫科生，協助衛生防護中心作數據分析，以舒緩人手不足。

李庭豐指，寶豐大廈分別出現延報丶誤報丶漏報確診個案問題，批評衛生防護中心令社會恐慌。（梁子傑攝）