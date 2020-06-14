立法會選舉｜民協2人戰初選　施德來爭九東第三席　何啟明戰九西

立法會選舉九月舉行，民主派於下月11日至12日舉行初選，決出代表民主派出戰大選的名單。民協今天（14日）宣佈派出黨主席施德來及副主席何啟明，分別備選九龍東和九龍西初選。 民協早前有份簽署屯門區議員張可森等人發起的「抗爭派立場聲明書」，被問到會否擔心因此被取消參選資格，施德來表示，認同以《基本法》賦予的否決權在議會抗爭，認為若民協也被「DQ」，反映中央根本不容讓任何民主派參選。

與馮檢基協調？ 何啟明：以我所知佢係新界東選民

民協表示，將會派出黃大仙區議員施德來出戰九龍東初選，深水埗區議員何啟明出選九龍西初選。談及九龍東形勢，施德來指出，初選挑選出5張名單報名參與正式選舉，支持度較低的名單則要按9月3日公布的民調棄選，做法除了可防「DQ」外，在民建聯和工聯會臨陣換將的情況，民主派甚至有望坐三望四。

紮根九龍西多年的馮檢基前年退出一手創辦的民協，被問到有否與馮檢基溝通和協調，何啟明直言：「以我所知佢（馮）係新界東選民」，他指民協一直有擺設街站、與地區人士協調，爭取各方支持。

民協施德來（中）及何啟明（左）。（盧翊銘攝）

民協早前有份簽署「抗爭派共同綱領」，被問到會否擔心被「DQ」，施德來表示，認同以《基本法》賦予的否決權在議會抗爭，若民協亦被「DQ」，反映中央根本不容讓任何民主派參選。

何啟明則形容，民主派已成為命運共同體，所有派系都是一致，若「DQ」黃之鋒，就如同DQ 「35+」，揚言若政權有本事可「DQ」所有民主派。

民協表示，有準備Plan B人選，人選暫時不會公開，民協亦通過不排除因應情況，派出其他候選人參加9月立法會選舉。