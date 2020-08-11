立法會延任「不少於一年」　梁愛詩拆解因由：不存在永續立法會　

處理立法會真空期方案出爐，全國人大常委會今日（11日）全票通過《香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》，第六屆立法會議員繼續履行職責「不少於一年」，直至第七屆立法會任期開始為止。 基本法委員會前副主任梁愛詩表示，「不少於一年」的說法可保留彈性，舉例指萬一明年9月仍因疫情無法舉行選舉，屆時特區政府毋須再提請人大常委會決定，強調不存在「永續立法會」。

第六屆立法會延任一年。（資料圖片）

「DQ4」延任有矛盾？ 梁愛詩：與參選資深無關

人大常委會的決定提到，2020年9月30日後，第六屆立法會繼續履行職責「不少於一年」，直至第七屆立法會任期開始為止。第七屆立法會依法產生後，任期仍為4年。特首林鄭月娥早前宣布押後立法會選舉一年，改於2021年9月5日舉行。

按照人大決定，現屆立法會議員將原班人馬過渡，包括早前報名參選被取消資格的4名民主派，即公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及專業議政梁繼昌。梁愛詩接受《香港01》訪問時解釋，DQ參選資格與禠奪議員資格性質不同，指現任議員上任時已完成宣誓，符合出任議員資格，今次人大審議的是「第六屆立法會繼續運作」，顧名思義，現任議員可「繼續」履職，亦毋須再次宣誓。

不過，多名建制派早前主張不讓「DQ4」續任，否則與選舉主任決定有矛盾、出現「尷尬位」，梁愛詩指，除非根據《基本法》第79條，由立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，否則被裁定提名無效的人，仍可延任。

梁愛詩。（資料圖片／張浩維攝）

譚耀宗：非為不斷延任鋪路

根據《基本法》第69條，立法會任期為4年一屆，但人大決定第六屆立法會「四變五」，如何符合《基本法》？梁愛詩指，第69條是基於每屆立法會可無縫交接，但基於公眾健康理由，無法舉行選舉，故由現屆議員延任是合理。

至於延任「不少於一年」的字眼，梁愛詩解釋可保留彈性，舉例指一旦下年9月疫情仍未解決，無法選舉，屆時毋須再提請人大常委會作出決定，強調不存在「永續立法會」，笑言「如果要永續第六屆立法會，人大可能要做另一個決定」。

有份投票的全國人大常委譚耀宗表示，人大常委會的決定是因應疫情問題，並無收窄立法會職能，亦非為第六屆任期不斷延任鋪路。列席常委會的基本法委員會副主任譚惠珠則指，疫情不知道何時結束，第六屆立法會續任不少於一年，相信有助在立法會空窗期繼續履行職責。