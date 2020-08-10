立法會真空期｜消息：人大傾向全體議員延任一年　包括泛民DQ4

押後立法會選舉一年衍生的真空期問題將有定奪，一連四日的全國人大常委會明日（11日）閉幕，消息指，人大常委會傾向現屆全體立法會議員延任一年，包括早前報名參選被取消資格的4名民主派。 早前力倡設「看守議會」的港區人大代表葉國謙亦轉口風，稱相信現屆議員可原班人馬過渡，今次中央作出特別安排，是希望大家「一條心」抗疫。

人大常委會本月8日至11日開會，料會就立法會真空期問題作出決定。（資料圖片／新華社）

料立法會職能無分別

港府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，並提請人大常委會就立法會真空期作決定，人大常委會明日下午閉幕，將表決《香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》。有建制中人指，議案名稱其實已透露端倪，「第六屆立法會繼續運作」意味本屆立法會可延長一年，現任議員繼續履職，按道理包括早前被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。

人大常委會已基本完成有關立法會真空期的討論，消息指，人大常委會傾向簡單處理，由現任議員延任一年，亦未有明文禁止被取消資格議員不可續任；延任一年的立法會，其職能、權限與現時一樣。

消息人士指，中央此舉可能是希望減少爭拗，把未來一年時間，集中在抗疫工作上。

港區人大代表葉國謙。（資料圖片／盧翊銘攝）

民主派陷兩難 「抗爭派」倡公投

港澳辦副主任張曉明早前來港會見各界人士，收集意見，大部分建制派主張「DQ4」不能續任，否則與選舉主任決定有矛盾。有資深建制派直言，自港澳系統大換班後，中央出手往往出人意表，建制派提意見很多只是揣摩上意，寧願提出強硬建議，舉例指人大常委會6月通過「港區國安法」前，不少建制派就大力主張設追溯期，最後中央未有採納。

該人指，中央作判斷當然會考慮不同意見，但亦要視乎實際形勢，「並非一味硬」，若今次中央決定全部議員可留任，即使泛民不接受亦不能怪罪中央。

全體議員延任一年，本是處理真空期問題的最簡單方案，但在民主派初選勝出的「抗爭派」近日質疑，「DQ4」可否續任、關鍵否決權並非重點，無論是哪種形式的「臨時立法會」都不應接受，議會陣線的朱凱廸甚至稱計劃發起公投，反對押後選舉及「臨立會」。

傳統泛民上周日與「抗爭派」會面商討，暫未有共識，陷入兩難的民主派能否「齊上齊落」，仍是未知之數。