立法會延任‧拆局 ｜北京刀下留人　「放生」DQ四子的2點考慮

全國人大常委會今(11日)全票通過有關《香港第六屆立法會繼續運作》議案，結果一如近日政圈消息所傳，現屆立法會議員全部延任至少一年，由於未有特別提及早前報名參選被取消資格的4名民主派，估計「DQ4」可過渡的機會極高。 這是是反修例風波發生以來，中央對香港「反對派」的一次吹和風，據政圈中人分析，當中主要涉及兩點考量，包括避免令這個法理議題複雜化，以及為溫和民主派留一條退路。

楊岳橋、郭榮鏗和郭家麒能否延任，或成為泛民決定留守或杯葛的關鍵。（余俊亮攝／資料圖片）

自從特首林鄭月娥宣布香港立法會選舉押後一年，政界一直對全國人大常委會決定如何處理這一年真空期眾說紛紜，其中被選舉主任裁定喪失下屆立法會參選資格的郭家麒、楊岳橋、梁繼昌和郭榮鏗等4名議員的去留成為焦點。

據悉，北京一直存有兩手準備，一開始時更傾向採取較「硬」的方案，曾有建制派透過北京渠道獲知，四名民主派議員被DQ4機會甚大。 因此過去一段時間，建制派內一片「嚴」風，紛紛指四人不應留任，為DQ 舖路造勢。惟及至週六（8日)晚上風向急變，有核心成員收到消息，得知人大常委會的方案很大可能「放生」民主派，保留其議席，令不少傳統建制派大跌眼鏡。

本地政圈人士分析，中央可DQ 郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌四人，亦可「放行」四人，視乎一念之間，而最終揀了一個最溫和的版本，當中至少涉兩點考量。

（一）不想令這個法理議題複雜化。整件事的根本，就是疫情肆虐，香港不宜舉行大規模的全民地區選舉（原因有防止疫情進一步大爆發，亦有客觀形勢對建制派選情不公平），所以將今屆立法會延長一年作過渡即可，而法理上，因為是今屆立法會延任，作為現任議員的「DQ4」便應該自動延任，這是最簡單、最少爭議的法理操作。反之，如果採用「臨立會2.0」方案，即由中央委任一班立法會議員工作，法理上又衍生出更多題目。當然，人大常委會擁《基本法》解釋權，北京最後一定可以找到解說的理據，但問題就變得愈來愈複雜，北京覺得無此必要。

（二）放溫和民主派一條退路。倘若四名民主派立法會議員不獲委任，這或引發連鎖效應，包括令他們在形勢所逼下被「抗爭派」捆綁，路線更趨激進。更不想見到的是，泛民人數不足三份之一失去否決權，其他民主派議員「集體總辭」的可能性大增，造成議會內只留下清一色建制派議員開會的場面，始終場面不太好看，沒有人會樂見。再說，即使民主派四人留下，建制派在議會內的人數仍然佔優，足以控制大局。 既然民四人無論留任與否對議會形勢都無太大分別，不如簡單解決，讓事件畫上句號，帶領社會的焦點轉向經濟民生發展。