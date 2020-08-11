立法會延任︳涂：望泛民留任佔多　抗爭派反問「入去配合暴政？」

全國人大常委會今日（11日）全票通過讓現屆立法會延續履行職責的決定，故現屆立法會在9月30日任期屆滿後，可繼續運作，延續至明年9月的立法會選舉。民主派4名議員，即公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和專業議政梁繼昌都能過渡。 據了解，民主派在人大常委會公布決定後，將共同討論是否繼續留任。民主黨議員涂謹申今早表示，泛民將共同商討，但認為泛民若然總辭，立法會將沒有反對聲音，可做更多壞事。抗爭派張可森在延任消息流傳後在facebook回應，質疑國安處昨日「拉人封艇」，今日卻裝出「太陽如常升起」。他反問「係咪要入去配合暴政做政治花瓶？」，又指答案已經非常清楚。

涂謹申表示，倘泛民決定總辭，議會內將完全沒有反對聲音，形容屆時立法會「可以做更加多衰嘢」。(資料圖片)

消息指，人大常委會下午通過決定，第六屆立法會的議員將可以直接延任，毋須重新宣誓。

民主黨立法會議員涂謹申今早接受商台節目訪問時表示，泛民對於如何決定，仍要在人大宣布結果後「坐低一齊傾」。他指出，倘泛民決定總辭，議會內將完全沒有反對聲音，形容屆時立法會「可以做更加多衰嘢」。他又質疑，未來一年的議會有否正當性，因為屆時會議並非正常的議會程序。他稱，曾問及社會意見，認為「眾說紛紜」，但認為要求泛民全部議員留任的佔多數。

張可森指，應該「抽刀斷水」還是「要俾中共羞辱多一次？」，答案已非常清楚。（資料圖片／黃文軒攝）

延任消息出台後，張可森在facebook質疑「全體續任」。他批評指，港府昨日對民主派「拉人封艇」，問今日是否想裝作「太陽如常升起」。他表示，應該「抽刀斷水」還是「要畀中共羞辱多一次？」，答案已非常清楚。