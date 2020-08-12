新冠肺炎｜斥DNA送中屬抹黑　梁振英：與家人第一個報名接受檢測

政府早前宣布落實全民非自願性檢測，委託三間內地在港化驗機構負責檢測工作，有聲音擔心政府將收集市民DNA資料建立數據庫，並把數據交予中央政府。前特首、全國政協副主席梁振英昨天（11日）接受新華社訪問，斥DNA「送中」的言論是造謠和抹黑，稱「廣大香港市民應打消這類疑慮」，又斥「『反對派』對內地援港隊伍的抹黑伎倆就像當年抹黑廣深港高鐵西九龍站『一地兩檢』一樣。他表示，非常歡迎內地檢測隊伍來港提供幫助，「屆時我和家人會第一個報名接受檢測。」

全國人大常委會昨天通過第六屆立法會繼續運作不少於一年，梁振英接受訪問時表示，希望留任的立法會議員不論是何政治立場，都能根據香港《基本法》要求切實履行好職責使命，指他們既應當配合特區政府共同抗擊疫情，同時也要推動經濟盡快恢復正常運作。梁振英又指，押後選舉的決定將推動特區政府集中精力做好防疫工作，也會使得特區行政機關與立法機關更好地相互配合，處理好未來一年香港經濟發展、民生改善等各類問題。

梁振英又說，若按期舉行特區第七屆立法會選舉，屆時預計有數百萬選民投票，會造成較大的疫情傳播風險，同時，很多選民、特別是年紀較大的選民，會因為疫情嚴峻而不敢出來投票，讓選舉變成一場不公平的選舉。因此應當將選舉推遲。

上月中，香港爆發第三波新冠肺炎疫情，梁振英指，一段時間內，香港單日新增確診病例比內地還多，又稱很多市民認為疫情與民主派初選有關，「許多香港市民認為，這一波疫情與反對派早前組織的所謂『初選』等聚集性活動有關。」

稱黎智英被捕在維護社會秩序上立竿見影

梁振英談及壹傳媒創辦人黎智英等人被捕一事，他稱警方拘捕黎智英不是因為他是一家傳媒公司創始人，而是因為其行為涉嫌違反《港區國安法》等法律，他稱《國安法》生效以來，在維護社會秩序上起到立竿見影的作用。梁振英又指，從香港市民的反應來看，美方制裁對香港社會沒有造成甚麼影響。