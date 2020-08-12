立法會延任｜林鄭晤建制政黨　李慧琼：未來焦點為抗疫、重啟經濟

人大常委會通過第六屆立法會延任不少於一年，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及一眾局長，今日（12日）主動約見各個建制政黨，討論立法會未來的工作安排。對於民主派未定去留，民建聯立法會議員李慧琼勸告民主派不要盲目杯葛，進行政治操作。新民黨立法會議員葉劉淑儀亦稱，泛民不應有政治考慮，議員的職責就是要為市民服務。

相信會期開始前可召特別會議討論抗疫工作

林鄭於會上表示，會撤回早前有關立會終止運作的憲報，現屆議員於9月30日後延任。李慧琼解釋，此做法等於第六屆議會可繼續運作，相信在政府宣布會期開始之前，立法會亦可召開特別會議討論防疫抗疫工作。被問到會否審議具爭議性的政策，李慧琼認為一些社會上的深層次矛盾無法迴避，但相信現時的焦點是防疫抗疫及重啟經濟。

葉劉淑儀（ 右）建議，政府應早日完善健康碼，恢復娛樂場所及延長食肆營業時間等，供測試結果呈陰性的市民入內。（梁鵬威攝）

復會後多個委員會的正副主席需要重選，當中包括去年一度因未能選出主席而拖延多月的內務委員會。鑑於之前的選舉結果，李慧琼有信心不會再出現類似情況。她又奉勸民主派不要盲目杯葛，指他們參選的初心都是為了進入議會，應利用這一年的時間繼續發揮自己的角色，而非做政治操作。

民建聯亦於會上提出，政府應及早推出第三輪防疫抗疫基金，並盡快結合粵港澳三地健康碼，讓居民恢復往來。立法會議員葛珮帆建議，中央派出的醫療隊伍可留港幫助建立健康碼，降低成本費用以減輕市民負擔。